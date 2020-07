La empresa de las ambulancias “no se irá de rositas” (Vergeles)

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha instado este jueves a todos los grupos de la oposición a negociar el nuevo modelo de transporte sanitario terrestre, dentro de la Agenda para la Reactivación Económica y Social de Extremadura, y adelantado que la Junta propondrá no externalizar el centro de control de este servicio.

José María Vergeles ha recordado que la Junta de Extremadura estudia jurídicamente la decisión de la empresa de rescindir amistosamente el contrato y ha recordado al PP que la judicialización con las empresas que construían el Hospital de Cáceres les costó a los extremeños mucho dinero.

No obstante, ha aclarado a la oposición, que la empresa "no se va a ir de rositas", pues hay pendiente la resoluciones de penalidades al contrato, y ha dejado claro que "no vamos a permitir que se le tome el pelo a los extremeños".

En el nuevo modelo la idea del Gobierno extremeño, según Vergeles, es separar el transporte sanitario programado del urgente en dos lotes e igualmente el programado dividirlo en dos bloques también distintos por provincias.

El titular de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta ha comparecido ante la Asamblea de Extremadura para informar sobre la situación actual del transporte sanitario terrestre en el SES, a petición del PP, y él mismo ha recordado que han sido 53 las comparecencias que él ha protagonizado en el Parlamento regional sobre este asunto, lo que ha atribuido a la "soberbia pueril" de los populares por llevar este tema a todos los plenos.

El porcentaje de reclamaciones contra Ambulancias Tenorio, actual adjudicataria del transporte sanitario en Extremadura, es de 1,7 por cada 10.000 traslados en la región, según ha dicho.

Grado de satisfacción

Tras preguntar al PP "qué intereses tienen ustedes con el Transporte Sanitario Terrestre", el consejero ha dado a conocer un sondeo realizada por el servicio de Inspección Sanitaria y que pone de relieve, según ha informado, que el 100% de los encuestados en el Área de Salud de Badajoz se mostraron satisfrechos, unos porcentajes que se sitúan en el 90% en la de Plasencia, en el 80% en la de Cáceres y el 91,3% en la de Mérida, datos que se repiten, ha dicho, en el resto de áreas de salud.

Sin embargo, el consejero ha puesto de relieve que "este contrato no ha tenido tregua" y ha sido objeto de una "revisión exhaustiva" por parte de la Justicia que en todo momento ha avalado su seguridad jurídica y legal y con una comisión de investigación en el Parlamento, cuyas conclusiones fueron enviadas por el PP a la Fiscalía sin que se conozca un pronunciamiento al respecto.

Según Vergeles, ya antes de que se adjudicase el contrato a Ambulancias Tenorio, él mismo tuvo que soportar "amenazas, boicots y manifestaciones".

Con respecto a otros datos, el consejero ha destacado que actualmente la empresa tiene contratados a 1.027 trabajadores, 200 más que al inicio del contrato, el 83% de ellos indefinidos y el 5% en prácticas, además de poner de relieve que el SES puso a disposición de ellos todo el material y los protocolos necesarios para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, ha destacado que la Junta en esta situación "está mirando al futuro" y desea "un nuevo modelo de transporte sanitario", una propuesta que han planteado "generosamente" para incluirlo en la Agenda por la Reconstrucción Económica y Social de Extremadura, tal y como se estableció en la propuesta de resolución del pasado Debate sobre el Estado de la Región.

Por ello, ha reclamado unidad de acción y visión de futuro" y ha pedido a la oposición que "se dejen de confrontación y vayamos a la acción".

Le vuelven a pedir dimisión

Sin embargo, tanto PP como Cs han planteado que Vergeles debería abandonar su puesto por su nefasta gestión en este asunto, además de lamentar que ahora, encima, la empresa Ambulancias Tenorio emprende la "huida y fuga", según el diputado de la formación naranja José María Casares.

Para la diputada popular Elena Nevado, Ambulancias Tenorio ha sido una empresa que "no ha cumplido con las condiciones mínimas de un servicio vital para el pueblo extremeño", ha incurrido en "fraude fiscal, fraude a la seguridad social y ha pisoteado los derechos de los trabajadores" y ahora encima "se quiere ir de rositas" y con un modificado del contrado de un 1,6% que supone unos dos millones de euros más por el incremento de servicios a causa de la pandemia.

"Una vez que han obtenido el premio, anuncian que se van", ha dicho Nevado, quien, no obstante, ha tendido la mano al Gobierno regional para negociar un nuevo modelo de transporte sanitario terreste.

En esa misma línea, José María Casares ha propuesto la creación de una comisión parlamentaria que estudie un modelo de transporte sanitario en Extremadura "duradero en el tiempo.

Por su parte el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha pedido que se escuche a "trabajadores y sindicatos" y ha abogado por una mejora en la relaciones laborales en este ámbito, mientras que Catalina Paredes, del PSOE, ha insistido en el mensaje de la necesidad de "remar todos en la misma dirección" para lograr que al región cuente con el mejor modelo de transporte sanitario terrestre.