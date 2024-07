La Junta de Extremadura ignora la amenaza de Vox sobre la acogida de menores migrantes

El Ejecutivo extremeño ha apelado a la solidaridad en la acogida de los menores inmigrantes no acompañados, pero ha pedido más recursos al Gobierno central, y ha ignorado la amenaza de Vox de abandonar los gobiernos que comparte con el PP porque un pacto se rompe “cuando no se cumple” y este no es el caso.

“Nosotros tenemos 60 medidas que vamos a cumplir y en ellas no está esta actuación”, ha afirmado la portavoz del Gobierno autonómico, Victoria Bazaga, por lo tanto “no hay preocupación”, ha expresado después de que el líder de extrema derecha, Santiago Abascal, haya anunciado que su formación considerará rotos y abandonará los gobiernos regionales que comparte con el PP si no utilizan “todos los medios políticos y legales” para evitar el reparto de menores no acompañados por las “calles, pueblos y ciudades” de España.

Sin embargo, Bazaga ha argumentado que antes de hablar sobre rupturas, hay que reflexionar sobre los logros que están alcanzando los gobiernos de coalición de PP y Vox y cómo están beneficiado a los ciudadanos: “Las familias gozan de mayor estabilidad económica, tenemos menos paro, tenemos más exportaciones, hemos dejado el infierno fiscal en el que estábamos”, ha subrayado en alusión al caso extremeño.

Al margen de ello, ha informado de que la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, participará este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada en Tenerife, donde se tratará la reforma de la ley de extranjería para el reparto de los menores migrantes. Extremadura es “responsable” y asiste a este foro para escuchar y exponer su situación particular “porque no todas las comunidades están en igualdad en su capacidad sanitaria y en sus recursos económicos para atender a estos chicos”, ha apuntado.

La portavoz de la Junta ha señalado que Extremadura es una región solidaria, “pero también necesita medios y recursos para dar atención a los jóvenes”, y ha recordado que desde el principio ha pedido “coordinación” al Ejecutivo central en este asunto “para que esto no llegue al punto en el que estamos y podamos atender, que es lo principal, a estos chicos”.

A la pregunta de si Extremadura acogerá a menores si el Gobierno le concede más recursos, pese a las reticencias de Vox, ha respondido: “Extremadura es solidaria, siempre lo será”.