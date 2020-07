El Juzgado rechaza la pretensión de Lobato de ser exculpado en la operación Púnica

José García Lobato, ex alcalde del PP en Almendralejo, seguirá siendo investigado por un presunto delito derivado de la fallida adjudicación ilegal del servicio de alumbrado público a la empresa Cofely, dentro de una trama más amplia llamada Opración Púnica.

El titular del Juzgado Central de Instrucción de Madrid número 6 ha emitido un auto el pasado 1 de julio en el que desestima la solicitud de Lobato de sobreseimiento provisional de la causa en lo que se refiere a su implicación personal en ella; no es la primera vez que lo pedía, y en todos los casos le ha sido denegado.

Junto a él, están investigados otros tres concejales del gobierno municipal de Almendralejo en la legislatura 2011-2015, en la que estuvo a punto de adjudicarse, por 20 millones de euro, la gestión del alumbrado a la citada empresa.

Fue la intervención de la Guardia Civil, en octubre de 2014, la que paralizó el proceso de adjudicación, al presentarse en el Ayuntamiento y requerir que se le entregara toda la documentación del expediente, como así hizo el secretario municipal.

Ahora García Lobato, tras pasar varios meses sin tener noticia del proceso judicial, ha pedido de nuevo, el pasado 11 de junio, el sobreseimiento de la causa.

En el auto en el que se le rechaza la pretensión, el juez afirma que ello sería posible si fallara una de las dos condiciones, que los hechos constituyan delito, o que no haya indicios de la participación de el ex alcalde en los mismos, pero concluye que no, que siguen dándose las dos circunstancias, y por lo tanto deniega el sobreseimiento.

“En el presente caso”, explica, “entiende este instructor que, en este momento, y a la vista de las diligencias practicadas, concurren elementos objetivos y subjetivos suficientes que permiten mantener la investigación contra José García Lobato, por su presunta participación en la comisión de hechos aparentemente delictivos, que siguen siendo objeto de investigación, por lo que en este momento decretar el archivo interesado resultaría precipitado”.

Trama de corrupción

“Se trata, en cualquier caso, de hechos graves, que revisten apariencia de infracción penal, vinculada con una trama de corrupción con múltiples ramificaciones que actualmente sigue siendo objeto de investigación, por lo que cualquier decisión de crisis anticipada en este momento resultaría prematura”.

Por otro lado, sin perjuicio del derecho de la defensa jurídica de Lobato a realizar las manifestaciones que considere oportunas en apoyo de sus pretensiones, y “a la vista de las pocas semanas que faltan para la finalización del plazo de instrucción”, el juez estima que las últimas alegaciones hechas son más propias de la fase del juicio, ya que se ponen en duda algunas pruebas del caso.

Un caso que según esa afirmación del magistrado estaría próximo al fin de su instrucción, una instrucción que dura ya casi seis años y que ha estado unos meses parada por la emergencia sanitaria, además de que en su día se amplió el plazo dada su complejidad.

Una vez finalizada la instrucción, o se archiva la causa, o se pasaría a la fase de juicio oral, con los acusados que el instructor considere implicados.

Diputado provincial

José García Lobato perdió las elecciones municipales de mayo de 2019, con 7 concejales frente a los 10 del PSOE, partido éste que consiguió la elección de su líder, José María Ramírez Morán, como nuevo alcalde con los votos también de tres concejales de Ciudadanos, con los que hay un acuerdo de gobierno.

Lobato recibió en ese pleno de elección de alcalde ocho votos, los siete del PP y el de la extrema derecha de Vox.

Desde entonces se mantiene en la oposición pero además es diputado provincial en representación de su partido.