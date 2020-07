Pérdida de memoria. Debe ser el Covid 19. No, perdón desde antes. Lo que pasa es que el alzhéimer se ha agudizado. Va desde el graciosillo hasta el mentiroso que además es caradura. Esto supone que está aumentando la ruptura de este país a diestro y siniestro.

No, no sólo son ya los catalanes que al menos momentáneamente han vuelto al redil por mor de las ‘perras’, las dinerarias y como corderitos exigen, también al papá Estado que se moje el culo y les ayude. Es también querer tener vela en este entierro o su minuto de gloria con exabruptos, cuando mayores mejor, como los programas del corazón y su voyerismo; contra mayor es el bulo, la mentira, si además va amasado con lágrimas, cuernos, mejor, más cobra el informador. ¡Qué gran Vasile!

Se propuso poner en marcha la máquina de la telebasura y no ha parado desde las “mamachicho”. Sin ideas opinan aunque no les hayan dado velas en este entierro. Claro que muchos han tenido de maestros algunos tertulianos (no los soporto, qué quieren que les diga) que opinan de todo, saben de todo. Los imitadores: algunos congresistas, senadores y miembros homónimos o como se denomine en cada Comunidad.

Sobre todo los que son jaleados continuamente por lo que se viene en llamar la caverna mediática, que en ocasiones viven de esto. Desde que se dio por bueno y repicado hasta la saciedad, que este era un Gobierno ilegítimo (y nos quedamos tan panchos; y el Consejo General del Poder Judicial, ni el TSJ dijeron ni mú) estamos embarrados hasta la saciedad. Nada es verdad ni mentira.

Que hay recortes, “este Gobierno está esquilmando a España, a los pensionistas, a los funcionarios” y al rosario de la aurora. Frágil memoria. En los últimos quince años la mayor pérdida de poder adquisitivo ha sido con los gobiernos de derechas. Les recuerdo el “que se jodan” de la bonita boca de la hija de Fabra, en el Congreso, Andrea de nombre.

Claro que algunos tienen memoria selectiva. El alumno más aventajado, Casado. Tiene la osadía, por no usar otra palabra que le viene que como epíteto, de decir más o menos que el acuerdo de Bruselas de los líderes de la UE ha tenido como factor fundamental el apoyo de su grupo en la capital belga (si están perplejos, pongan aquí monigotes). También ha criticado los aplausos que le dieron esta semana a Sánchez por los miles de millones de euros que va a recibir España para paliar algo el tremendo palo de la crisis sanitaria y económica. Claro que el posible Alzheimer le haga olvidar el aplauso cerrado a Rajoy por los recortes, el tijeretazo de la crisis de 2008, gritos de apoyo incluidos (ahí están las hemerotecas, con archivos, fonoteca y vídeos). Pero nada es verdad ni mentira.

Ahora algunos están diciendo que se salió de la pandemia a fuerza de prohibiciones, cuando las decretaba el Gobierno de Ensaña. Ahora que los recortes, menos mal, los hacen los gobiernos autonómicos, no hay más remedio que salvarse el contagio.

Yo ya no me creo nada. Es mentira que la salud sea antes que la economía. Solo de palabra. Es inmoral, en definitiva, que la cohorte de “sí, bwana”, en todos los partidos, sigan ahí. ¿No se dan cuenta los líderes políticos que se les va a acabar el chollo con tanta inmoralidad, porque la gente se da más cuenta que nunca que les están tomando el pelo?

Ya el cinismo o la desfachatez, lo de García Egea. Claro que esto no llega de la noche a la mañana. ¿Se acuerdan cuando Rajoy aparecía en plasma? No ahora que hay pandemia, sino antes y no permitía preguntas. Ahora igual, pero con pandemia, sí es lo mismo. Pues este señorito, diminutivo de señor, va y le contesta a una periodista que le había preguntado por la posible imputación del Senador Erguido, del PP. Y va y le dice “estamos muy preocupados por las informaciones sobre Iglesias…” y bla, bla, bla. Imagino que la señora periodista le diría, por lo ‘bajini’, “qué tiene que ver los cojones para comer trigo”, por lo de las ovejas macho que entraban en la finca del vecino a saciarse y así lo justificaba el sinvergüenza del pastor. “Tú pregunta que yo contestaré, si contesto. lo que quiera”.

Al insistir que preguntaba por otra cosa ha tenido la caradura de decir, entre otras lindeces que eso venía en la portada de El Mundo, que debe ser el vademécum de ese señor y otros muchos de la misma ideología. Claro que en ese periódico creo que no venía que Erguido había desviado, al parecer, 79.000 euros para pagar a un grupo de mariachis en alguna campaña electoral.

El propio diario El País, que ha quitado a las pocas horas la noticia de su Web, no sacó un editorial poniendo a caer de un burro al Sr. Egea en defensa de su trabajadora. Ah, eso eran otros tiempos.

¿Llamaría alguien a Cebrián, que todavía manda, para que se diera un tratamiento“distendido” de la información?

¿No se les cayó la cara de vergüenza al resto de compañeros y se levantaron haciendo, al menos, un visual corte de mangas al susodicho personaje público?

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ya ni tengo capacidad de indignación. Aunque todavía me asombro.