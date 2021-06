Naharro presentó doce veces más avales que Acedo para presidir el PP provincial de Badajoz

El alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, ha presentado 1.162 avales para poder optar a la presidencia provincial del PP en Badajoz, doce veces más que el único otro precandidato, el ex alcalde de Mérida, ex diputado regional y nacional y ex senador Pedro Acedo, que ha conseguido reunir solo 96.

Otros posibles candidatos, como el alcalde de Higuera de Llerena, ex diputado nacional y ex lider agrario Bibiano Serrano, se han integrado finalmente en la fuerte candidatura de Naharro.

Acedo ha visto por el contrario cómo antiguos concejales cercanos en el Ayuntamiento, Miguel Valdés, han aparecido públicamente apoyando a Manuel Naharro.

Este último puede considerarse el candidato oficial de la mano del presidente saliente, Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz cargo en el que le quedan pocos días ya que lo cede por turno a Ciudadanos, también el alcalde en Fuente del Maestre y portavoz popular en la Diputación, Juan Antonio Barrios, está en esa candidatura que Naharro define de unidad, nacida "de la representación de todas las sensibilidades y territorios de la provincia".

Había diferentes corrientes, "pero todas se han unido en esta candidatura para liderar este proyecto, el de un partido ganador que representará a toda la ciudadanía pacense", según recogía la agencia Efe en la presentación de los avales.

De su rival, Acedo, Naharro ha dicho que sería bienvenido en la candidatura.

El comité crganizador del congreso provincial del próximo 18 de julio tiene hasta este viernes para validar los avales presentados por los precandidatos, y a partir de ahí se declararán las candidaturas.

Los afiliados del partido votarán el 29 de junio, en una primera vuelta donde si uno de los candidatos logra más del 50 % de los votos, gana en más de la mitad de las mesas electorales y lo consigue con una diferencia de más del 15 % respecto a su rival, llegará como candidato único al congreso del 18 de julio, para recibir la nominación definitiva.

En caso contrario, son los compromisarios quienes eligen al presidente en el congreso provincial.

Acedo dice que es cambio

El presidente saliente, Fragoso, ha rechazado que Acedo represente renovar, y éste responde: "ha criticado de alguna manera que yo no sea la renovación, pero sí lo soy si se tiene en cuenta que renovar es cambiar... no porque uno tenga 35 años y otro 65”.

Además, su candidatura está conformada "por gente con experiencia y por gente joven", mientras que la de Naharro es en su opinión una continuidad a lo que hay aunque haya cambio de rostros.

Acedo no ha dejado nunca de presentar su propia candidatura en congresos provinciales y regionales del PP, pero habitualmente acaba integrándose a última hora en la del favorito