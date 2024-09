El PP dice que la 'automulta' de la consejera extremeña de Agricultura por su pozo ilegal la exonera de responsabilidad

El PP de Extremadura considera que la 'automulta' que se ha impuesto su consejera de Agricultura, Mercedes Morán, por tener un pozo ilegal en una parcela declarada de secano, de la que es cotitular, la exime de responsabilidad, pero el PSOE la exigido “su cese o dimisión” tras la información desvelada por elDiario.es Extremadura.

Morán es propietaria de una viñedo de 3,5 hectáreas en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), que se riega a través de un pozo del que no tiene constancia la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y que, por lo tanto, es ilegal. Se da la circunstancia de el acuífero de esta comarca se declaró sobreexplotado en 2015 y desde entonces no se conceden derechos para nuevos aprovechamientos.

Según la consejera, su departamento tuvo conocimiento de la situación en una “inspección de campo” y la Consejería que ella dirige ha impuesto las sanciones conforme a la ley, que consisten en penalizaciones pertinentes en las ayudas PAC y en la condicionalidad.

Sin embargo, se desconocen aún cuándo se llevó a cabo la inspección, cuál es la fecha del expediente y en qué consisten exactamente las sanciones que la Junta ha impuesto al hermano de la consejera, que es quien explota la parcela, otro argumento que Morán destaca para eximir cualquier responsabilidad. El PSPOE va a llevar estas preguntas a la Asamblea de Extremadura y este martes ha pedido que la titular de Agricultura deje de sentarse en el consejo de gobierno.

“Si no dimite, exigiremos a María Guardiola que la cese inmediatamente de sus funciones”, ha advertido la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, que ha señalado que han esperado todo el fin de semana para que Morán dimitiera, después de conocerse la existencia de un pozo “ilegal e ilegalizable” en terrenos de su propiedad. Sin embargo, puesto que ello no ha ocurrido, ha instado a la presidenta de la Junta a cesarla en el cargo porque “hay que actuar con ética y ejemplaridad” y porque Morán no puede ser “juez y parte” en este proceso.

Además, la ha acusado de que estar recibiendo subvenciones comunitarias porque “asegura tener un viñedo de secano -en estas propiedades- cuando en realidad lo que tiene es un viñedo regado con agua y dinero procedente de Europa”. Con estos antecedentes, ha aseverado Álvarez, la consejera no puede sentarse en el Consejo de Gobierno para llevar a cabo la modernización del campo y el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

En respuesta, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a los socialistas de generar “ruido” con este asunto porque la consejera ni explota ni tienen ningún tipo de responsabilidad en este asunto. Por ello, ha instado al PSOE a no crear “cortinas de humo” y a explicar por qué el Gobierno de España no quiere aportar “ni un céntimo” de euros al proyecto de regadío de Tierra de Barros.

En este sentido se ha preguntado quién miente, si el ministro de Agricultura, Luis Planas, cuando en 2019 afirmó que la declaración de interés general de este proyecto iría acompañada de ayudas financieras, o la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, la ex consejera extremeña Begoña García Bernal, cuando la semana pasada dijo “que no se puede”.

A su juicio del diputado popular, el PSOE no quiere que el proyecto de regadío salga adelante “por su estrategia electoral”.