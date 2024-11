El PSOE denuncia que el Gobierno de Guardiola solo ha ejecutado un tercio de los presupuestos

El PSOE de Extremadura ha denunciado este lunes que María Guardiola, en sus 15 meses de gobierno, sólo ha aprobado una ley, la de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024, y ha criticado solo haya ejecutado un tercio de estos hasta el tercer trimestre del año, un nivel que ha considerado “francamente pobre”.

La vicesecretaria general de los socialistas extremeños, Eva María Pérez, ha ofrecido en rueda de prensa algunos datos sobre la ejecución presupuesta de la Junta de Extremadura hasta finales del pasado mes de septiembre y ha dicho en concreto, sin puntualizar el nivel, que los de la Consejería de Educación y Formación Profesional, “son para indignarse, y con razón”.

Según ha expuesto, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha ejecutado el 37%; la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, el 33%; y la de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deportes, el 41%.

A su juicio, el dato “más sorprendente y preocupante” es el de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que solo ha llegado a un nivel de ejecución del 34%, “es decir de los 297 millones previstos para inversiones, solo ha ejecutado 101 millones de euros”.

Para Pérez, “esto resulta inaceptable, especialmente cuando la señora Guardiola exige más inversiones al Gobierno central mientras ella solo es capaz de ejecutar un tercio de su presupuesto”.

La dirigente socialista ha señalado que en términos generales, si se descuenta el salario de los funcionarios y los gastos corrientes, “tenemos que de los 675 millones de euros destinados a inversiones reales para el año 2024, solo se ha ejecutado un 16%”, lo que significa que “hay 566 millones de euros que no se han invertido”.

Eva María Pérez ha dejado claro que “Extremadura no puede permitirse un gobierno que no gobierna, que no ejecuta y que no sabe tomar decisiones” y ha lamentado que el Ejecutivo de Guardiola “se haya convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo de la región” con su “parálisis”.

También ha instado a preguntarle a Guardiola la razón por la que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo, antes en manos de Vox y ahora dirigida por un “pseudotránsfuga”, solo haya ejecutado el 20% de su presupuesto hasta el tercer trimestre del año.

Pérez se ha preguntado “de qué sirve, entonces, tener el mayor presupuesto de la historia de la región, que en titulares queda muy bien, si luego no eres capaz de ejecutarlo”. En su opinión, “nos encontramos ante un grave caso de alergia al trabajo, que comienza con la señora Guardiola y que va permeando a todos los consejeros y consejeras que han sido incapaces de ejecutar la única ley que han aprobado”.

Si el nivel de ejecución de los presupuestos de 2024 es preocupante, “lo es mucho más si miramos a 2025 y seguimos sin saber si el Gobierno tiene intención de prorrogar los actuales o si tiene sencillamente un plan para esta región”, ha insistido la vicesecretaria general de los socialistas extremeños.