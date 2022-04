El PSOE extremeño insiste en revisar la Ley del Suelo para permitir la construcción en la Red Natura

El Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su disposición a abrir un diálogo que revise la Ley del suelo y la Red Natura para equilibrar el progreso económico y la protección del medio ambiente en Extremadura, ya que se ha constatado que en la comunidad hay municipios que no tienen nada de suelo disponible porque su territorio es protegido.

Su portavoz, Lara Garlito, ha explicado que hay grandes ciudades como Cáceres donde la protección medioambiental alcanza el 50% de la superficie y en otros más pequeños, como Serrejón, “no se ha podido levantar una residencia de mayores porque todo el municipio forma parte de una zona protegida y no hay suelo disponible.”

En sentido, ha afirmado que “la prioridad de los socialistas es la generación de empleo y de vida en nuestros municipios, que no tengan que cerrar” pero “estas limitaciones hacen muy difícil luchar contra la despoblación, que paradójicamente es uno de los objetivos de nuestra comunidad autónoma y de la Unión Europea.”

Por eso, el Grupo Socialista ha invitado al resto de grupos a abrir un diálogo para realizar una revisión de la Red Natura y la ley del suelo, que no sólo afecta a Extremadura sino a toda España, y “afrontar el enorme reto que supone luchar contra la despoblación con la creación de empresas, servicios y, por lo tanto, empleo, al mismo tiempo que protegemos nuestro maravilloso medio ambiente”.

No obstante, los socialistas han aclarado que no se trata de que disminuya el terreno protegido que tiene Extremadura, pero “sí que se revise porque algunos de esos espacios, bien no merecen tal protección ambiental y, en cualquier caso, la protección ambiental podría abrirse al desarrollo y la construcción de algunos proyectos empresariales”.