Vara dice que su futuro político depende del 23j: ministro, senador autonómico, nada decidido

Ministro, senador autonómico, o nada de eso. Guillermo Fernández Vara afirma que su futuro político va a depender del resultado electoral del próximo 23J, aunque lo que sí es seguro es que en otoño dejará la secretaría general del PSOE de Extremadura.

En una entrevista este jueves en el programa 'Primera Hora' de Canal Extremadura Radio el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha condiciona su futuro a los resultados electorales del próximo 23J y deja en el aire la posibilidad de entrar a formar parte del Gobierno central si Pedro Sánchez lo llama.

“No sé que diría, ya veremos que ocurre cuando llegue el momento”, ha manifestado Vara, este jueves , sobre la oportunidad de ser ministro en caso de que los resultados electorales den opciones de gobernar al PSOE.

Vara también condiciona al escenario postelectoral continuar su actividad política como senador por designación autonómica o volver a su plaza de médico forense pero asegura que en todo caso hará “lo mejor para la organización” del partido.

No obstante, “tengo interiorizado que quiero vivir de otra manera, dedicar más tiempo a mis nietas y mi mujer y hacer cosas que no he podido hasta ahora”, ha dicho.

De cara al cambio de Gobierno en Extremadura, ha expresado que la transición será “modélica” y se ha mostrado a disposición de la líder del PP en la región, María Guardiola, quien será investida presidenta la próxima semana, que “va a tener en mí toda la colaboración”.

“En 2015 me hubiera gustado encontrar una Extremadura como la que se va a encontrar Guardiola, no creo que haya ningún presidente que llegue al Gobierno y encuentre una situación tan saneada”, ha apuntado.

En cuanto al pacto de Gobierno PP-Vox, Vara ha señalado que lo que más le preocupa es lo que “no dicen” en el acuerdo pero “van a hacer” pues es “inaudito que en una región en la que se están pidiendo más médicos y docentes vayan a quitar el impuesto de patrimonio”.

Respecto a los grandes proyectos anunciados a la región, Vara se ha mostrado convencido de que el cambio de Gobierno no influirá en el cumplimiento de los plazos puesto que “casi todos están absolutamente consolidados, el único que está sin definir al cien por cien es la Azucarera de Mérida, es el único que pondría en duda”.

Vara también se ha referido al tren en Extremadura: “Cuando dentro de algún tiempo esté terminada la línea ferroviaria alguien escribirá en los libros de historia quien la construyo y quien puso el dinero”, ha expresado.

“Durante los gobiernos del PP se invirtieron cero euros en el tren extremeño frente a los 1.700 millones de euros invertidos por gobiernos socialistas”.

“Falta aún mucho por invertir”, ha reconocido, pero el “gran esfuerzo inversor” en este sentido, “lo ha hecho el PSOE, no cabe ninguna duda”.

Sobre su sucesor al frente del PSOE regional, ha señalado que le gustaría que hubiera consenso y fuese designado por aclamación aunque niega tener alguna preferencia, “no tengo ningún nombre en la mente, si lo tuviera no tendría ningún problema en decirlo”.