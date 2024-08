El 73,9% de los extremeños no practica ninguna religión

El 73,9 % de los residentes en Extremadura no practica ninguna religión, según un estudio de la agencia de comunicación apablo.com, que destaca el aumento significativo en España de ateos, agnósticos y personas indiferentes al credo religioso.

Este análisis, basado en los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), muestra que solo el 26,16 % de los extremeños practica activamente una religión, el 24,9% de ellos son católicos y el resto, un 1,2%, creyentes de otras religiones (4,4 %).

A pesar de estos datos, Extremadura es la comunidad autónoma española con un mayor porcentaje de católicos practicantes.

Dentro del grupo mayoritario de no practicantes en la región, el 38,8 % se identifica como católico no practicante, mientras que el 12,7 % se considera ateo, el 10,1% agnóstico y el 12,3 % se define como indiferente o no creyente.

El estudio también señala que el 48,7 % de los creyentes practicantes en Extremadura asiste a ritos religiosos al menos una vez a la semana, mientras que el resto lo hace con menor frecuencia.

Los jóvenes de entre 18 y 29 años son los menos religiosos, con solo el 13,6 % que practica alguna religión, en contraste con el 37,7 % de personas mayores de 70 años.

Esta cifra crece progresivamente en los rangos de edad posteriores hasta alcanzar un 37,7% de practicantes a partir de los 70 años.

La secularización es especialmente notoria en Baleares, similar a lo observado en otras comunidades como Cataluña, País Vasco y Galicia, donde los no practicantes superan el 80 % de la población.

En el extremo opuesto, Melilla, Ceuta y Extremadura registran los mayores porcentajes de practicantes religiosos en España.

El análisis, que destaca también diferencias significativas según el género, la edad y la nacionalidad, apunta que las mujeres y las personas con doble nacionalidad tienden a ser más religiosas que los hombres y aquellos con únicamente nacionalidad española.

Asimismo, el estado civil influye en la religiosidad, siendo los casados y viudos más practicantes que los solteros, divorciados o separados.