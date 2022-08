El alcalde de Cáceres interrumpe sus vacaciones y convoca urgentemente a las empresas concesionarias de limpieza y abastecimiento de agua

El Ayuntamiento de Cáceres, con su alcalde al frente, Luis Salaya, que se ha visto obligado a interrumpir sus vacaciones, ha reunido hoy a todas las empresas concesionarias de los servicios de mantenimiento de agua, limpieza y jardines para coordinarse al máximo nivel y así dar cuanto antes con el foco de legionela, por el que ya se han infectado 10 personas, de las cuales, dos han fallecido y seis permanecen ingresadas.

A pesar de que, desde el Sistema Extremeño de Salud (SES) se insiste en que no se trata de un brote de legionela, al no haber nexo epidemiológico entre los casos, y que no hay ningún riesgo comunitario para la salud, el ayuntamiento y sus técnicos se han puesto en alerta máxima para localizar el foco y evitar nuevos contagios.

Este jueves ha tenido lugar una reunión del alcalde y los tres jefes de las áreas municipales implicadas con el foco de legionela, con los representantes de las empresas concesionarias Conyser, Talher y Canal Isabel II, responsables de la limpieza, de parques y jardines y del suministro de agua, respectivamente.

La alcaldesa en funciones, María José Pulido, ha subrayado “la gran colaboración que hemos tenido por parte de todos los agentes implicados. Ha sido decisiva en estos momentos. En el encuentro se han evaluado las medidas que se han puesto en marcha hasta el momento, que van a continuar”, en tanto se dé con el origen de los contagios.

“Nos mantenemos a la espera de que nos lleguen los resultados definitivos y seguimos preparados en todo momento para atender las indicaciones que nos hagan llegar las autoridades sanitarias”, ha añadido.

Desde Salud Pública recuerdan que el contagio se produce por la respiración de los vapores o aerosoles de agua. Es infrecuente que se contagie de persona a persona y no se transmite al beber agua, salvo que el agua, por cualquier dificultad al tragar, pase a la vía respiratoria.

¿Legionela por mantenimiento deficiente?

El director técnico de la empresa dombenitense Prointec que, entre otros servicios, ofrecen planes de control y erradicación de la legionela, Jesús Sánchez, ha manifestado a elDiario.es Extremadura que la presencia de esta bacteria en el agua suele suceder por falta de limpieza y mantenimiento.

Ha señalado que las administraciones públicas son tremendamente exigentes con los planes de mantenimiento y control para evitar la legionela cuando contratan con empresas privadas, pero que no tiene conocimiento de que esas mismas exigencias se trasladen a los servicios municipales.

El problema, ahora, dijo Sánchez, radica en encontrar el origen, el foco de las infecciones, porque eso lleva tiempo,. “Una vez que se encuentre se puede solucionar en 24 horas mediante la utilización de cloro u otros productos”, aunque habrá que seguir haciendo un seguimiento para ver si se ha erradicado completamente.