Bares, restaurantes y gimnasios abrirán a partir del viernes en Extremadura de 7 a 18 horas y la mascarilla será obligatoria

Extremadura ha conseguido rebajar el nivel de alerta por el coronavirus de 4 a "3 agravado" y, por ello, este miércoles se ha confirmado lo que ya era un secreto a voces: el inicio de la desescalada en la hostelería, la cultura y el deporte. La flexibilización de las restricciones en el comercio comenzó dos semanas.

El ligero alivio de la presión asistencial, con una ocupación de camas del 12,6% en hospitales y del 32% en las UCI, y el descenso de la incidencia acumulada a los 14 días, que se encuentra en 426 casos por cien mil habitantes, ha propiciado que el Consejo de Gobierno dé un respiro a los empresarios del sector de la hostelería que desde hace una semana reclaman la apertura de sus negocios.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado que los bares y restaurantes podrán abrir a partir del viernes en horario continuado de 7 a 18 horas, aunque con condiciones para que este regreso a la actividad sea "seguro". Como adelantó elDiario.es/Extremadura, el aforo no podrá superar el 40% en el interior de los locales ni el 50% de la terraza y no estará permitido el consumo en barra. Además, no podrá haber música ambiente y los televisores no podrán tener sonido para evitar elevar la voz, y el número máximo de comensales por mesa será de cuatro personas.

Mascarilla obligatoria en bares

Vergeles también ha informado de que el uso de la mascarilla será obligatorio excepto para el "momento de la consumición", por lo que los Cuerpo de Seguridad podrán sancionar por un uso indebido de este elemento de protección en los locales de hostelería.

La Junta también levantará el cierre perimetral de las localidades de más de 3.000 habitantes que tengan una incidencia acumulada por debajo de los 500 casos a los 14 días. Es un requisito que cumplen la mayor parte de las mayores ciudades de Extremadura, pero hay 22, que suman más de 125.000 ciudadanos, que aún están por encima de ese límite.

Asimismo, el consejero ha anunciado la relajación de medidas en la cultura y el deporte para "ayudar a combatir la fatiga pandémica", ha dicho. Los gimnasios podrán abrir aunque en el mismo horario que la hostelería -de 7 a 18 horas-, con un aforo máximo del 30% y el uso de la mascarilla se convierte en obligatorio.

También retoman su actividad, aunque bajo cita previo y en grupos máximo de seis personas, los museos y salas de exposiciones. También abrirán a partir del viernes los cines, teatro y auditorios con un aforo del 30% y con horario hasta las 21.30.

Todas estas medidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) del jueves y estarán en vigor durante siete días, puesto que el Consejo de Gobierno las revisará la próxima semana.

Apertura de centros comerciales

Por último, la Junta ha tenido un nuevo gesto son el sector del comercio y a partir de este fin de semana podrán abrir las tiendas que se encuentren en centros, galerías y parques comerciales. El aforo en el interior de los locales y de las zonas comunes será de un 30% como máximo.

El responsable de Sanidad extremeño ha recordado que el riesgo cero no existe pero las decisiones "se basan en la seguridad". Por esto ha insistido en que, a pesar de la desescalada económica "no tiene por qué haber un incremento de los contagios si todos lo hacemos bien".

José María Vergeles ha explicado que, a pesar de la mejora de algunos indicadores epidemiológicos, "estamos en un nivel de alerta alto y la situación no es buena".