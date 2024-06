La DGT prevé más de un millón y medio de desplazamientos en Extremadura durante el verano

La Dirección General de Tráfico prevé alrededor de 1.646.288 desplazamientos en Extremadura durante el verano en las tres operaciones especiales por el período estival, en el que las vías con mayor intensidad de tráfico serán las autovías A-5 y A-66, entre otras.

La primera de ellas ha comenzado este viernes y finaliza el lunes 1 de julio, un periodo en el que se esperan 97.727 movimientos, de ellos 58.636 en la provincia de Badajoz y 39.091 en la de Cáceres.

La segunda operación especial tendrá lugar durante el mes de julio donde se prevén en Extremadura un total de 804.372 desplazamientos, siendo 482.623 en la provincia pacense y 321.749 en la cacereña, según detalla la Delegación del Gobierno en un comunicado de prensa.

La última operación especial se desarrollará en agosto, desde el jueves 1 hasta el sábado 31 de agosto con 744.189 movimientos aproximadamente en la región, de los cuales 446.513 pertenecen a la provincia de Badajoz y 297.676 a la de Cáceres.

Respecto a las vías con mayor intensidad de tráfico, estas serán en ambas provincias la A-5 y A-66, junto a la N-430 en la provincia pacense, y la EX-A1, en la cacereña.

Desde la Delegación del Gobierno han recordado que en la provincia de Cáceres existen obras en fase de ejecución en algunas de sus carreteras, como en la A-66 a la altura de Baños de Montemayor (pk 425,000 al 438,900) y en Cañaveral (pk 508,000 al 479,000). También en la EX -A1 Malpartida de Plasencia (pk 35,920 al 36,830), en Cabezuela del Valle N-110 (pk 370,500 al 373,000) y por último, en la N-521 Malpartida de Cáceres (pk 55,000 al 57,000).

Consejos de la DGT

Para los desplazamientos, ha ofrecido una serie de consejos como que el conductor esté descansado, hacer uso de los sistemas de seguridad, no consumir sustancias incompatibles con la conducción, no utilizar teléfono móvil, GPS o cualquier otro tipo de distracción, estar hidratado y hacer descansos cada dos horas o 200 kilómetros.

Los pasajeros deben hacer uso igualmente de los sistemas de seguridad, cinturón o sistema de retención infantil; las mascotas deben viajar en su transportín o donde no causen distracciones al conductor; y hay que prestar atención especial a personas mayores, niños y animales. En cuanto al vehículo, se debe mantener la revisión de los niveles y presión de los neumáticos, revisar el estado de batería, frenos, dirección, suspensión, etc. Al mismo tiempo, ha subrayado la importancia de mantener la distancia de seguridad durante la circulación, el uso de intermitentes, velocidad adecuada y no superior al límite de la vía; en definitiva, “prudencia, respeto a las normas y sensatez”.