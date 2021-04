Cae diez años la edad media de los pacientes ingresados por covid en Extremadura, que se sitúa en los 59

Las vacunas están cumpliendo su objetivo. La situación de los hospitales de la región sustenta esta afirmación, tanto por el perfil de los pacientes como por su ocupación. Las personas que necesitan ser ingresadas tras contraer la COVID-19 son cada vez más jóvenes. La edad media ha caído en torno a 10 años.

No obstante, la letalidad del coronavirus ha caído más de un 9,5%. Durante la primera ola murió el 10,2% de las personas que se contagiaron y ahora fallecen el 0,66%, según los datos que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha ofrecido en la Asamblea.

Pero este dato, a pesar de que también significa que la inmunización de las personas de mayor edad se está completando, también habla de la gravedad de la situación y de la agresividad de un virus, que obliga a la hospitalización e incluso el ingreso en UCI de personas más jóvenes y sanas.

Vergeles ha mostrado su preocupación en redes sociales por este cambio del perfil de los pacientes con covid. A su juicio, "la vacunación nos está descubriendo que en las personas jóvenes también se comporta con gravedad." En una entrada publicada en Facebook y Twitter, Vergeles recuerda que la COVID-19 es un "problema de salud serio" y el cambio de perfil de las personas que necesitan ser hospitalizadas "incluso en la UCI hablan de su gravedad".

Actualmente, la edad media de los pacientes en los hospitales es de 59,83 años, la menor edad desde que comenzó la pandemia. Según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), la edad media de las personas ingresadas durante la primera ola fue de 70,50 años, en el caso de los hombres, y de 75,20 en el caso de las mujeres. En el otoño pasado, durante la segunda ola, la edad cayó a los 69,27 años de los hombres y los 63,04 de las mujeres. Y en la última ola, superada en el mes de marzo, los datos son similares a los del periodo anterior.

En cuanto a las personas en la UCI, la edad media en la actualidad es de 66 años. En esta caso, la variación no es tan brusca. Los hombres y mujeres en intensivos en la primera ola tenían 64,27 y 65,13 años, respectivamente; en la segunda ola eran de 71,32 años y 65,84: y en la tercera ola los hombres estaban de media en los 73,07 años y las mujeres en los 61 años de edad.

No obstante, la presión asistencial no es un tema preocupante en la actual situación. De hecho, es uno de los mejores indicadores que tiene Extremadura y que junto a la trazabilidad de los casos y la positividad, permite que la región se encuentre en fase 1 de alerta y no haya pasado al nivel 2, a pesar de que su incidencia acumulada a los 14 días ronda los 131 casos por cada cien mil habitantes.

La tasa de ocupación de camas covid en los hospitales de la comunidad es del 2,89% y la ocupación de camas covid en las UCI ha escalado a lo largo de la semana hasta el 5,74%,. En ambos casos son cifras muy debajo de la media españolas, que es del 7,93% en planta y del 22,80% en intensivos, según los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad el viernes, que son los últimos disponibles.

Por otro lado, también se ha detectado que cada vez son más jóvenes las personas que se infectan de coronavirus en la región, aunque la mayoría son asintomáticos. Según los datos del SES, la edad media de los diagnosticadas es de 39 años. Cuando comenzó la crisis sanitaria, la mayoría de las personas contagiadas tenía 62 años, pero la media bajó hasta los 42-44 en otoño y hasta los 41-43 años en la tercera ola.

Eso si, los cribados masivos y a demanda que se están realizando en Extremadura están permitiendo detectar un 80% de casos asintomáticos actualmente. En otros periodos el porcentaje de personas contagiadas pero que no presentaban síntomas superó el 90% de los casos.