“España no aguanta otro confinamiento tan estricto como el que tuvimos” (Vergeles)

Ocio nocturno, reuniones familiares, campañas agrícolas y velatorios. Son los cuatro jinetes de propagación del virus que en estos momentos están poniendo a España en situación de peligro, y con riesgo de tener que volver a una situación anterior que este país “no sería capaz de aguantar”.

Así lo ha advertido crudamente el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una rueda de prensa este martes en Mérida, al dar cuenta de la situación sanitaria que, entre otras consecuencias, ha incrementado las listas de espera para otro tipo de enfermedades.

Tras volver a pedir el cumplimiento de las normas y avisar de que hay riesgo de repetir situaciones ya pasadas, ha dramatizado con que “ni económica, ni socialmente, y probablemente sanitariamente lo tenga muy difícil, este país no es capaz de aguantar otro confinamiento tan estricto como el que tuvimos entre marzo y mayo”.

Son cuatro las fuente principales de origen “de los más de doscientos brotes que tenemos en España”, proseguía Vergeles. “El ocio y sobre todo el ocio nocturno; reuniones familiares donde nos relajamos mucho; campañas de temporada en agricultura, a las que hay que anticiparse como hicimos en la cereza porque si no tenemos temporeros sin control, y los velatorios”.

“No quiero decir que haya que cortar actividades, pero todos los sectores económicos tienen que desarrollarse cumpliendo las normas”.

El brote de Córdoba, con multitud de jóvenes infectados en una discoteca, “nos ha salpicado tangencialmente, no se puede hacer un rastreo cuando no conoces la identidad de quiénes han estado allí; puedes hacer un llamamiento público, un bando, para hacerse la PCR, a pero a lo mejor la gente ya se han movido a otra parte de España y no se van a enterar”.

“No quiero señalar a ningún grupo de edad, pero la edad media está bajando”.