Extremadura agota en un día las 8.000 primeras autocitas para la vacunación de jóvenes entre 18 y 29 años

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha dado el primer día de funcionamiento del sistema de autocita para recibir la primera dosis de vacuna contra la covid-19 los jóvenes de 18 a 29 años más de 8.000 citaciones, completando de este modo el calendario de vacunación para este tramo de edad en las próximas dos semanas.

De estas citas, el el 93,5 por ciento se han realizado por el centro de salud online y el resto por teléfono durante el lunes, día en que comenzaba la autocita para estos jóvenes y que se abrirá para el tramo a partir de los 12 años cumplidos en los próximos días, según ha afirmado el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

“Hemos muerto de éxito”, ha dicho el consejero a preguntas de los medios sobre la puesta en marcha de la autocita. Así, ha explicado que todos los huecos de la agenda de vacunación están ocupados para este tramo de edad en dos semanas naturales, por lo que esta se irá adaptando “en función de la disponibilidad de la dosis de vacunas” y en los próximos días se incorporarán más edades a la agenda de vacunación.

“Si usted entra en el centro de salud online y tiene entre 18 y 29 años no le dejará ningún hueco libre para poder autocitarse”, ha recalcado sobre la situación actual.

Además, ha dicho que unas 3.600 peticiones se han tenido que rechazar por no cumplir los criterios de edad u otros requisitos.

Sobre la incidencia del virus en la región, ha apuntado Vergeles que espera que los datos de contagios se estabilicen esta semana aunque no así los referidos a las hospitalizaciones, que en las últimas 24 horas han visto cómo ingresaban once personas más.

“Ahora tenemos una cifra de incidencia muy alta que aunque el riesgo es poco de desarrollar una enfermedad grave, son muchos los infectados y puede que ese porcentaje se transforme en cifras absolutas muy importantes”, ha explicado sobre los ingresos.

Todo ello debido, a su juicio, a que la variante delta del coronavirus ya es la predominante en Extremadura, presente en el 72,20 por ciento de los contagios, algo que, ha dicho, “era lo esperado” y que tiene de positivo que “mientras ella dominen no dominan otras”.

Sin embargo, como punto negativo, ha remarcado sobre la delta, está que provoca una mayor frecuencia de contagios, según estudios, por tener los infectados mil veces más de carga viral que con la variante alfa o británica.

Por otro lado, la Junta está estudiando aumentar el aforo permitido en el actual nivel de alerta 2 en los lugares de culto, ahora del 30 por ciento, una “flexibilización” del porcentaje que supedita a la evolución de la pandemia en "el culto como tal” y no en otro tipo de celebraciones como bodas o funerales. “Estamos estudiándolo, somos sensibles a todos los sectores, sean religiosos, de ocio o culturales, y en cuanto sea posible adoptaremos decisiones al respecto”, ha dicho Vergeles respecto a esto.

A su juicio, en los lugares de culto hay que controlar varios tipos de aforos y en el caso de funerales, bodas y comuniones “aumenta la emotividad de las personas y la distancia de seguridad corre más riesgo”, algo que no ocurre, ha dicho en el cine o en los museos, con el 75 por ciento de aforo permitido. “Son aforos distintos porque yo no voy al Helga de Alvear a abrazarme con la gente pero si voy a dar el pésame mi cultura y emociones me llevan a tener un acercamiento con la personas y en este caso hay que controlar mucho más los aforos”, ha reiterado el consejero.