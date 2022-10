La policía quiere cotejar el ADN de los detenidos por el robo de atrio, con las recogidas en un informe elaborado hace 10 meses

La policía nacional, en el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer la identidad de los autores del robo de los millonarios vinos del hotel-restaurante cacereño Atrio, valorados en más de 1,7 millones de euros, ha pedido que se les practique una prueba de ADN a los dos detenidos, Constantin Gabriel Dumitru, de doble nacionalidad, holandesa y rumana, y a su pareja, la mexicana Priscila Guevara, para cotejarlas con las muestras que se tomaron el día de los hechos y que están recogidas en un informe del pasado mes de enero.

La abogada de los detenidos, Sylvia Córdoba, en declaraciones a este diario, se ha mostrado muy sorprendida y ha señalado que le parece “increíble” que se aporte este informe ahora, diez meses después de haber sido elaborado, y se pida también ahora la muestra de los presuntos autores, cuando se podían haber realizado nada más ser detenidos y puesto a disposición judicial en España, el pasado 19 de julio.

El informe de la policía nacional recoge la existencia de diversas pruebas de ADN que responderían a varias personas diferentes, por lo que la prueba solicitada ahora intentará dilucidar si los detenidos estuvieron o no esa noche en el hotel.

De hecho, aunque los detenidos se han acogido en todo momento a su derecho a no declarar, y no han confirmado ni desmentido si estuvieron allí, sí es cierto que su abogada ha solicitado un estudio antropométrico de la mujer, de Priscila, porque, según indica, la imagen de esta no se corresponde con la imagen de la fotografía del pasaporte de la mujer que se registró la noche del robo.

Sobre la identificación de sus defendidos, Sylvia Córdoba también ha mostrado su malestar, en diversas ocasiones, por el hecho de que no se hubiera hecho en sede policial un reconocimiento fotográfico de los sospechosos por parte de los posibles testigos.

De momento, se desconoce la fecha aproximada del juicio, ya que todavía se siguen practicando pruebas. No sólo se está pendiente de los resultados de las pruebas de ADN y de la prueba antropométrica solicitada para la detenida, sino porque también se está estudiando la información contenida en los teléfonos móviles de los detenidos por si pudiera arrojar datos sobre la investigación.

Los dos acusados, fueron detenidos en Croacia, en la frontera con Montenegro, después de más de seis meses de seguimiento policial por distintos países europeos, ya que la policía los identificó, en enero de este año, como presuntos autores del robo que se perpetró en la noche del 5 al 6 de octubre de 2021, en el famoso restaurante cacereño.