Trabajadores interinos extremeños advierten de que los procesos selectivos propuestos por el Ministerio incumplen la ley

La Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (PILTEx) ha advertido este martes de que los procesos selectivos que propone el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para poner fin al abuso de la temporalidad en el empleo público no cumple la normativa comunitaria, por lo que acudirá a la vía penal si salen adelante. En concreto, considera que contravienen el objetivo de la Directiva Europea 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada.

El colectivo explica que el Gobierno ha propuesto modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para atajar la situación abusiva de los empleados públicos temporales, mediante la limitación de interinidades a máximo tres años, amortizando las plazas ocupadas por interinos en caso de superar ese plazo.

Añade que, en su propuesta, el Ejecutivo insiste en convocar procesos de selección como el concurso-oposición para estabilizar a los temporales. Sin embargo, ante la "sospecha" de que en la próxima Conferencia Sectorial de Función Pública se ratifique la propuesta del Gobierno central, PILTEx advierte de que en el momento en que estos procesos selectivos sean convocados, se formalizarán querellas contra los responsables de Función Pública de Extremadura, siguiendo el camino iniciado por la Plataforma Interinos de Catalunya (PIC) y otras comunidades autónomas.

A día de hoy, ya existen diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han expuesto que estos procesos selectivos no son válidos para sancionar la situación de abuso de la temporalidad en los empleados públicos. Así, cita el auto del Tribunal de Justicia de la UE del 2 de junio de 2021, Asunto C103/19, caso CGT, que apunta que la organización de procesos selectivos destinados a cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por empleados públicos con una relación de servicio de una duración determinada "no resulta adecuada para prevenir la utilización abusiva de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada".

PILTEx añade que el mismo auto establece que "la antedicha normativa tampoco resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión, ya que su aplicación no tendría ningún efecto negativo para ese empleador". "Toda vez que estos procesos también están abiertos a candidatos que no hayan sido víctimas del abuso y no confieren a los empleados públicos víctimas de tal abuso ninguna garantía de adquirir la condición de personal fijo, no pueden constituir medidas que sancionen debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada", incide.

Por ello, señala que en el momento en que se convoquen los procesos selectivos que el Ministerio plantea "se volverá a contravenir la normativa y jurisprudencia reiterada de la Unión Europea, no respetando el principio de primacía del Derecho de la Unión y, por ende, el principio de legalidad y jerarquía normativa". Según critica, se tiene previsto continuar con unos procesos que no sancionan el fraude de ley "que llevan años cometiendo" y que van a repetir "a sabiendas de que están incumpliendo el ordenamiento jurídico comunitario" y vulnerando los derechos de los trabajadores interinos, pudiendo incurrir en un delito de prevaricación administrativa que puede conllevar penas de inhabilitación para cargo público. Ante ello, añade, "se estará obligando a acudir a la vía penal como ya se está haciendo en otras comunidades".

De momento, la asociación ha convocado una concentración este miércoles, a las 18:30 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres para reclamar "fijeza ya".