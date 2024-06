Debats juntament amb grans referents per parlar sobre llibres i drets humans al FIC 2024

Al FIC, a més de concerts i espectacles, se succeiran una sèrie d'interessants debats que no us podeu perdre.

El Festival arrenca el divendres 28 de juny al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb diverses activitats gratuïtes. Només per als actes del CCCB cal reservar entrades gratuïtes per una qüestió d'aforament.

Dones valentes: noves veus a les lletres catalanes

Al CCCB podrem gaudir d'una interessant taula de debat amb tres joves escriptores catalanes que tenen en comú que les protagonistes dels llibres són dones que no responen a arquetips i que fugen de convencionalismes. Com el títol d'un dels llibres de Txell Feixas, podríem presentar-les com a 'dones valentes'. Les seves autores, a més, són noves veus al panorama literari català i que aporten una perspectiva també diferent de l'ofici d'escriure, des de Mar García, que el va viure abans com a editora i això es nota en la seva acurada escriptura, Txell Feixas, la visió del qual és periodística, o el cas de Regina Rodríguez Sirvent, amb un ritme i visió generacional que han convertit la seva novel·la en un dels fenòmens dels darrers anys a Catalunya.

Mar Garcia Puig

Filòloga i escriptora. (Barcelona, 1977) és llicenciada en Filologia Anglesa i té un màster en Lingüística. Editora de professió, ha publicat articles a diversos mitjans, entre ells elDiario.es. Ha col·laborat als llibres LGTBI (Sembra Llibres, 2020), Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia (Península, 2022) y Más que visibles (Egales, 2022). Va ser diputada al Congrés dels Diputats per En Comú Podem fins al 2023. El seu primer llibre és La historia de los vertebrados (Penguin Random House, 2023), en què parla de la depressió que va patir després de convertir-se en mare de bessons i diputada alhora.

Txell Feixas

Periodista i escriptora. (Mediona, 1979). Fa més de 20 anys que es dedica al periodisme, cinc dels quals va estar treballant com a corresponsal a l'Orient Mitjà per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). A les seves cobertures destaquen el seu periodisme rigorós i humà, centrat a visibilitzar les dones en zones de conflicte. Ha publicat Dones valentes (Ara Llibres, 2020 i Península, 2021) y Aliades. Les nenes de Xatila desafien les regles del joc (Ara Llibres, 2023).

Regina Rodríguez Sirvent

Escriptora. (Puigcerdà, 1983), es va graduar en Psicologia, però aviat es va adonar que no era el seu fort. Després de passar un temps fora d'Espanya, es va començar a dedicar a l'escriptura. Col·labora a la secció Estils del Diari Ara, on també va treballar com a guionista i presentadora d'Ara videos. El 2022 va publicar en català Les calces al sol (La Campana). L'èxit va ser tal -ja porta 17 edicions- que el seu llançament en castellà no es va fer esperar, i el 2023 es va publicar en castellà sota el títol Las bragas al sol (Suma).

Igualtat d'oportunitats: com garantir els drets fonamentals al voltant del planeta

De la mà de representants de quatre ONG que operen dins i fora del nostre país, aquesta taula exposa els principals inconvenients a què s'enfronten diferents col·lectius per accedir a alguns drets fonamentals tan bàsics com la salut, l'educació o l'accés a l'aigua potable .

Tots dos debats tindran lloc el divendres 28 de juny a partir de les 17:35 hores al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

El FIC 2024 té el suport de Turisme Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.