Esqueixada de bacallà o coca de recapte? La batalla gastronòmica dels germans Torres a Barcelona

Els germans Torres, els famosos xefs barcelonins, han esmolat els ganivets aquest dissabte a la Plaça de Catalunya per lliurar una batalla gastronòmica d'aromes estiuenques. L'escenari del Festival de la Cultura i les Idees d'elDiario.es s'ha convertit en una cuina a l'aire lliure on s'han enfrontat dos dels plats per excel·lència dels mesos calorosos a Catalunya: esqueixada de bacallà contra coca de recapte.

A banda, Sergio Torres ha estat l'abanderat de l'amanida de bacallà més emblemàtica. A l'altre, el seu germà bessó Javier ha defensat l'honor de la tradicional coca salada amb escalivada i peix. El veredicte ho han emès cinc membres del públic que han pujat a provar el resultat. Van quedar 2 a 2 i l'últim va tenir el desempat a les mans, però el seu vot va ser salomònic: “Tots dos! Empat!”

El showcooking dels germans Torres ha servit aquest dissabte al migdia per posar un punt saborós i a part a un festival en què ha quedat clar que la gastronomia i la cuina són també cultura. Per començar, ho és la procedència dels ingredients, com ara els tomàquets de la comarca del Maresme que han fet servir, o el comerç de mercats locals del qual Barcelona és exemple, segons han volgut reivindicar.

El resultat de la cuina en directe ha estat una sorprenent reinterpretació de la coca de recapte amb verat i una esqueixada amb crema de bacallà.

D'aquesta manera han fet gala Sergio i Javier Torres (Barcelona, 1970) de la seva experiència i els seus guardons després dels fogons. Tots dos han destacat al llarg de la seva trajectòria per treballar en alguns dels millors restaurants del món, per dirigir el Cocina Hermanos Torres –amb tres estrelles Michelin– i per les seves aparicions recordades en programes de cuina TVE.