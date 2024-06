Un 'Rincón de pensar' en directe amb totes les lents per observar la veritat

Què és la veritat? A quins perills s'enfronta? S'han de generar nous consensos al voltant de la veritat? Només són algunes de les preguntes que l'escriptora Remedios Zafra, la directora del CCCB Judit Carrera i el filòsof Santiago Alba Rico han respost en l'edició en viu i en directe de 'El rincón de pensar', la secció de filosofia i pensament d'elDiario.es, durant el Festival de les Idees i la Cultura (FIC) a la plaça Catalunya de Barcelona.

El diàleg sobre la veritat, moderat per la directora adjunta d'elDiario.es, Neus Tomàs, ha servit per, tal com fa 'El racó' cada diumenge, pensar i fer pensar a tots els assistents en directe a la plaça de Catalunya i milers de persones que l'han seguit a través de streaming.

“No hi ha una única manera d'entendre la veritat”, ha arrencat Zafra. Els tres pensadors han consensuat que la veritat és un concepte complex i que s'enfronta a nombrosos reptes avui dia. Zafra ha expressat que el món actual proporciona “moltes lents per abordar i entendre la veritat d'una manera o una altra”.

Encara que els criteris per distingir-la siguin fràgils, Alba Rico ha emfatitzat que la veritat ha de ser el resultat d'un debat que permeti distingir-la de la mentida. “És molt important recordar que la baralla per desentranyar la veritat és fonamental”, ha postil·lat.

Què passa quan en aquesta baralla hi ha actors que fan trampes? O quan els mateixos canals per assenyalar la veritat han canviat? “Els fets ara ja no són paraules, són eslògans, o fins i tot memes emesos a una velocitat incompatible amb els procediments que permeten elaborar en comú un fet”, ha sostingut Alba Rico.

La veritat és lenta, necessita un temps, i en canvi la mentida és ràpida. I més al segle XXI. “S'ha transformat la relació entre veritat i esfera pública en esfondrar-se les condicions que estructuraven la deliberació en les democràcies. Tot s'està trontollant”, ha diagnosticat Carrera. “Sense atenció no hi ha reflexió ni pensament i no podem consensuar la veritat”, ha afegit Alba Rico.

La directora del CCCB ha apuntat al factor tecnològic com un dels que incideixen en aquests canvis en la deliberació democràtica. Carrera ha apostat per un “moviment de resistència” davant els mediadors tecnològics que es presenten falsament com a neutrals. “No podem allargar la ignorància dels efectes de les xarxes socials, que ja sabem que tenen efectes adversos i programats per no democratitzar lʻaccés a la informació”, ha asseverat.

Carrera ha posat èmfasi que cal reforçar els espais de mediació, que són els que permeten sostenir la societat civil i la recerca de la veritat. I, entre ells, el vincle entre cultura i educació. “Hem de deixar d'anar a remolc de les falsetats dels moviments reaccionaris que s'aprofiten de la sensació de decadència de la democràcia i generar una utopia mobilitzadora i alternativa”, ha reclamat.

“S'ha sobreposat l'aparença de veritat a la recerca de veritat”, ha aprofundit Zafra, que ha considerat que la vida a les xarxes socials “condiciona les formes d'enfrontar-nos a la veritat”, i ha lamentat que a “lo més llegit” se li doni un crèdit que no sempre mereix.

'El racó de pensar' en viu ha estat el segon acte d'aquest dissabte del Festival de les Idees i la Cultura que organitza elDiario.es a Barcelona i que va arrencar aquest divendres. La tercera edició del festival, que ja s'ha celebrat a València i a la Corunya, se celebrarà durant tot el dia a la plaça Catalunya de Barcelona i comptarà amb noms internacionals com el de Margaret Atwood o actuacions com les de Juan Diego Botto o el podcast La Ruïna en directe. Aquí podeu consultar totes les xerrades i activitats.