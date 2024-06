Ignacio Escolar: “No som conscients de com és de greu que qui reveli informació acabi com Assange”

Les tecnologies emergents i el seu paper a la salvaguarda (o amenaça) del periodisme lliure, la situació a Gaza o la llibertat d'expressió són alguns dels temes que han sorgit durant la trobada amb socis i sòcies que ha unit més de 300 lectors d'elDiario.es amb el director, Ignacio Escolar; la directora adjunta i responsable de la redacció a Catalunya, Neus Tomàs; i la fundadora i membre del Comitè Rector, Olga Rodríguez, que han conversat durant una hora amb lectors d'elDiario.es al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Aquesta trobada ha donat el tret de sortida al Festival de les Idees i la Cultura que se celebra el 28 i 29 de juny a Barcelona i ha donat l'oportunitat als socis per opinar, fer propostes i queixar-se sobre el funcionament del medi. Un dels primers temes que ha sorgit entre els lectors ha estat la preocupació per la llibertat d'expressió i la informació incòmoda arran del acord que Julian Assange va aconseguir per guanyar la seva llibertat a canvi de declarar-se culpable d´un delicte de conspiració per aconseguir informació classificada.

“Em sembla terrible els anys que ha passat sense llibertat, però també que la sortida d'aquesta situació sigui l'autoinculpació. No el culparé pel que ha fet, però el missatge és terrible”. Així ho ha considerat Escolar. “No som conscients de com és de greu que qui reveli informació important acabi com Assange”, ha conclòs el director d'elDiario.es

Per a Olga Rodríguez, el que ha passat amb Assange il·lustra algun dels riscos a què s'enfronta el periodisme en els propers anys. Preguntada per un soci sobre què és el que preocupa a la direcció d'elDiario.es a curt termini, ha considerat que el més primordial és “mantenir la llibertat en un moment de molts obstacles i missatges alliçonadors que ens arriben i rebem amb preocupació”.

Amb aquestes paraules, Rodríguez ha obert la porta a un dels temes que més temps han ocupat en la conversa amb els socis: la situació a Gaza. La fundadora d'elDiario.es ha estat en diverses ocasions en territori palestí i ha compartit amb els socis la preocupació per la feble situació en què es troben els drets humans. Amb això, Rodríguez ha volgut llançar un missatge optimista i, citant Eduardo Galeano, ha assegurat que “molta gent petita, fent coses petites, a llocs petits, pot canviar el món”.

La irrupció de la tecnologia

La trobada amb socis ha començat amb la intervenció de diversos lectors que han compartit amb el director d'elDiario.es dubtes sobre el funcionament de l''app' i de la web, que han acabat amb Escolar mostrant al seu propi telèfon funcions de l'aplicació que els socis desconeixien.

Després d´aquesta anècdota, que ha despertat rialles dels assistents, s´ha obert el debat sobre la irrupció de la tecnologia amb la pregunta d´una sòcia que ha proposat l´opció que els articles puguin ser escoltats, i no només llegits . Escolar ha reconegut que és una opció que ja s'està provant a la secció de cultura, en què es genera un àudio amb Intel·ligència Artificial. I, fins i tot, ha explicat que s'està considerant que alguns articles d'opinió puguin ser llegits pels autors perquè els lectors puguin sentir les veus.

La redacció d'elDiario.es està estudiant les potencialitats de la IA, que també pot tenir avantatges, tal com ha explicat Escolar, que ha confessat que Juanlu Sánchez, director del podcast 'Un tema al dia', l'usa de vegades . “Si, després de gravar un episodi, s'adona que hi ha una dada errònia, demana a la IA que la corregeixi, com si fos típex”.

Una altra innovació que ha sortit a debat és la possibilitat de comptar amb una versió en català de les notícies publicades a la secció de Catalunya. “Estem desitjant tenir una edició en català”, ha reconegut Escolar. Per la seva banda, Neus Tomàs també ha abraçat aquesta idea, però ha apuntat que, abans de posar-la en marxa, vol assegurar la qualitat. “No volem traduccions automàtiques. Som una edició que, amb poques mans, té molta cura de la informació que fa i volem garantir el millor per als lectors”, ha apuntat Tomàs.

Els secrets d'elDiario.es

En acabar la xerrada amb socis, han pujat a l'escenari Jualu Sánchez, subdirector d'elDiario.es i director del podcast 'Un Tema al Dia', i Toño Fraguas, Redactor en cap. En aquell moment, s'han apagat les càmeres que retransmetien l'esdeveniment per streaming per generar un espai en 'petit comitè' on han explicat intrahistòries del dia a dia de la redacció.

Els socis presents han escoltat els secrets més ben guardats de com es va forjar elDiario.es (que inclou un Zara i uns pantalons de xandall), així com algun dels comentaris més obscens i jocosos que s'han sentit a la redacció i dels quals els autors negaran haver pronunciat mai. Els assistents a l'acte del CCCB han sentit confidències a canvi sempre de guardar el secret.

La cita amb socis, sòcies i lectors ha estat el primer acte del Festival de les Idees i la Cultura que celebra elDiario.es a Barcelona durant els dies 28 i 29 de juny. Aquesta edició del festival, que ja s'ha celebrat a València i a la Corunya, compta amb debats i xerrades amb noms internacionals com el de Margaret Atwood i actes amb icones culturals com Juan Diego Botto, Remedios Zafra o Santiago Alba Rico.

També hi haurà espai per a les rialles amb monòlegs de la revista Mongòlia i de Bob Pop, així com un podcast de La Ruïna en directe i fins i tot hi haurà un especial de cuina amb els germans Torres. Tot això entre Plaça Catalunya i el CCCB.Aquí podeu consultar totes les xerrades i activitats.