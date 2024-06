'I un matí tot estava cremant': Juan Diego Botto i la poesia com a arma contra la guerra al FIC 2024

Els versos ompliran la plaça de Catalunya el dissabte 29 de juny. Juan Diego Botto serà un dels protagonistes de 'Y una mañana todo estaba ardiendo', un espectacle únic en el marc del Festival de les Idees i la Cultura.

Unint la música del pianista i compositor Alejandro Pelayo i la literatura, Botto i l'actriu Nur Levi recitaran alguns dels versos més emblemàtics que s'han escrit sobre la guerra, un tema tristament de màxima actualitat i sobre el qual els versos de grans poetes cobren més vigència que mai.

L'espectacle pren el nom d'un vers del poema de Pablo Neruda Explico algunas cosas, en el qual el poeta parla amb dramatisme de les conseqüències de la guerra civil espanyola:

(...)

Y una mañana todo estaba ardiendo

y una mañana las hogueras

salían de la tierra

devorando seres,

y desde entonces fuego,

pólvora desde entonces,

y desde entonces sangre.

(...)

Els versos de Neruda s'entrellaçaran amb els de Federico García Lorca o Gloria Fuertes en aquest emocionant espectacle produït per La Rota producciones.

Botto ha estat una de les veus més fermes contra la guerra al panorama cultural espanyol. Fidel al compromís amb el poble palestí, l'actor també ha participat als recents actes de protesta contra la massacre de civils a Gaza.

El recital, com la resta de les activitats del Festival de les idees i la cultura, és gratuït.

Quan — Dissabte, 29 de juny. 20.30 h On — Plaça de Catalunya Accés gratuït

Juan Diego Botto

Actor. (Buenos Aires, 1975). És una de les figures més destacades dels escenaris espanyols. Colpejat de prop per la repressió política i l'experiència de l'exili, que el va portar a Espanya, la seva carrera artística s'ha desenvolupat tant al cinema com al teatre, on també ha estat creador i director de les seves obres. Nominat en cinc ocasions als premis Goya, el 2022 la seva aclamada obra de teatre dedicada a Lorca, Una noche sin luna, va ser triada com el millor espectacle de l'any en els Premis Max i el va encimbellar com a millor actor. El seu compromís personal amb les causes dels més desafavorits constitueix la nota que ha definit una trajectòria vital i professional coherent.

Nur Levi

Actriu. (Madrid, 1979). Vinculada al món de la interpretació des de petita, en la seva extensa experiència teatral ha treballat, entre d'altres, amb directors i directores com Tamsim Towsend, Tomaz Pandur, Sergio Peris-Mencheta i Livija Pandur. En cinema, ha participat en pel·lícules com Sin vergüenza, de Joaquim Oristrell, El próximo Oriente, de Fernando Colomo i En los márgenes. A la televisió hem pogut veure-la en sèries com El comisario, Hit i The Mallorca Files. És directora de producció de La Rota produccions i la Sala Mirador de Madrid.

Alejandro Pelayo

Músic. Alejandro Pelayo porta gairebé tota la vida dedicat al piano. Va començar a estudiar piano des de molt nen i posteriorment va realitzar estudis superiors primer a Madrid i més tard, a la prestigiosa escola novaiorquesa, The Juilliard School. Com a compositor i productor de Marlango, ha publicat juntament amb Leonor Watling set discos fins ara. En paral·lel, ha publicat en solitari La Herida Invisible (Subterfuge 2017), La Memoria de la Nieve (Altafonte 2019) y Sobre la piel (Altafonte, 2022). Ha desenvolupat la seva tasca de compositor al món de la publicitat, cinema i teatre. A l'escenari del FIC, posarà música als versos recitats per Juan Diego Botto i Nur Levi.

El FIC 2024 compta amb el suport de Turisme Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.