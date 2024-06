Ignacio Escolar, director d'elDiario.es, Neus Tomàs, directora adjunta d'elDiario.es, i la reconeguda periodista Olga Rodríguez, fundadora i membre del Comitè Rector d'elDiario.es, conversaran amb els socis i sòcies en una trobada per donar la benvinguda al Festival de les Idees i la Cultura i on respondran a les vostres preguntes i suggeriments. A més, Juanlu Sánchez i Toño Fraguas pujaran a l'escenari per explicar en primera persona històries reals, íntimes, divertides i commovedores per conèixer la mecànica interna d'un diari que fa un periodisme sense lligams gràcies a la relació amb la comunitat.