Abel Caballero confirma que el encendido de las luces de navidad en Vigo será 'on line'

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado este miércoles que el encendido del alumbrado navideño de la ciudad se celebrará orientado a la retransmisión telemática y con poco más de medio centenar de personas invitadas a participar presencialmente de una inauguración se llevará a cabo con "seguridad COVID mil por cien".

Preguntado tras una rueda de prensa, ha descartado que el acto vaya a congregar a una gran multitud como el año anterior dada la situación actual y ha avanzado que se estudia permitir la asistencia de "50 o 100 personas sentadas guardando distancia" si las instrucciones dictadas por la autoridad sanitaria en ese momento lo posibilitan.

Según Caballero, como muchas personas no podrán o no querrán desplazarse a la ciudad debido a la pandemia, "Vigo va a ir a casa de la gente" para permitir que pueda disfrutar de modo telemático del encendido del alumbrado navideño, cuya fecha todavía no ha sido fijada.

La evolución del coronavirus ha frenado la celebración de una fiesta con la que Vigo había conseguido dotarse de luz propia a nivel internacional. La instalación de la gran noria, el mercadillo navideño y las atracciones en la Plaza de Compostela y su entorno ya han sido suspendidas después de que el concurso convocado por el Ayuntamiento hubiera quedado desierto, y como medida de precaución por la evolución de la pandemia.