La Xunta da vía libre a los cazadores para circular por toda Galicia persiguiendo lobos y jabalíes pese a las restricciones de movilidad

La Xunta de Galicia ha publicado una circular con la que da vía libre a los cazadores, federados o no, para que circulen por toda la comunidad y se reúnan en grupos de no convivientes. Pueden hacerlo pese a las restricciones a la movilidad y a los encuentros de personas que no comparten vivienda implantadas en 68 municipios. Las limitaciones no se les aplican si se dirigen a cazar dos especies: lobos y jabalíes.

La Xunta sale en defensa de la caza y pesca en el Conferencia de Presidentes previa a la fase 1 de la desescalada

Saber más

El documento, firmado por la secretaria xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, especifica que la exención afecta a acciones de caza de jabalí que estén de acuerdo con los planes cinegéticos anuales y las autorizadas específicamente en terrenos de régimen cinegético común. Tampoco hay límites a la movilidad para cazar ejemplares de estas dos especies cuando haya habido daños a la agricultura o la ganadería y cuando se hayan registrado accidentes de tráfico graves reiterados en un mismo punto kilométrico por su presencia en la carretera.

La Consellería de Medio Ambiente recuerda a los cazadores que sí deben cumplir normas como la de llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Tampoco pueden compartir utensilios de caza o los que utilicen para comer y beber. Se permiten todas las modalidades de esta actividad y, cuando participe más de una persona, deberá haber un plan de actuación.

El pasado mes de abril, en pleno confinamiento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, comunicó a las comunidades autónomas que se mantenía la actividad cinegética para evitar el riesgo de propagación de enfermedades animales y para evitar daños en la agricultura y la ganadería. La circular de la Xunta señala que ha aumentado el número de jabalíes que hay en Galicia y que la "sobrepoblación" de esta especie en Europa es "un factor importante" para la expansión de la peste porcina africana.

El "riesgo de llegada a España" de esta enfermedad "crece, al constatarse su presencia en países próximos", agrega la Xunta, que utiliza esta situación como argumento para defender "controles más exhaustivos de las poblaciones de jabalíes" a través de la caza. La especie, continúa el texto, "sigue provocando" daños en la agricultura y accidentes de tráfico que considera "numerosos". También apuesta por cacerías para atajar "situaciones puntuales de daños ocasionados por el lobo sobre la ganadería".

La asociación animalista Libera! ha criticado que se permita a los cazadores desplazarse por toda Galicia incluso aunque pertenezcan a municipios cerrados perimetralmente. Denuncia que la decisión, que considera "desastrosa", se toma "sin existir censo o estudio científico que avale" la afirmación del crecimiento de la población de jabalíes en Galicia. Rechaza los "argumentos del miedo" que emplea el Gobierno gallego para justificarla y que haga alusión a enfermedades "cuyos casos más cercanos se encuentran a más de 1.900 kilómetros." La peste porcina africana, asegura, se detectó en jabalíes en la frontera entre Luxemburgo, Bélgica y Alemania.