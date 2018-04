Dimite un diputado autonómico de En Marea por haber incluido en su currículum que es ingeniero sin terminar la carrera

El diputado de En Marea Juan Merlo abandona su acta de diputado en el Parlamento de Galicia. El también secretario de organización de Podemos Galicia, que había sido número 4 de la formación en las elecciones de 2016 por Pontevedra, dimite como miembro de la Cámara y de su cargo en el partido después de que, al hilo del caso del máster fraudulento de Cristina Cifuentes, el periódico ABC haya publicado que en su currículum público en la web del Parlamento figura que es "ingeniero", cuando realmente no cuenta con ese título universitario porque no concluyó la formación.

En una primera comparecencia ante la prensa a iniciativa propia Merlo admitió lo sucedido como un "error" que, reconocía, le ha provocado "bochorno y vergüenza". "Me formé como ingeniero, pero no alcancé la titulación", ya que no pudo compatibilizarla con su trabajo en unos grandes almacenes. "Nunca perseguí mentir ni hinchar el currículum", dijo, antes de admitir que "evidentemente, hay una información errónea" y "tengo mucha parte de culpa" por no "corregirla" o "matizarla", si bien cree que el caso no es equiparable al máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esa matización sí existía en la web de Podemos, donde indica que Merlo se "formó" en ese ámbito, pero sin referencia a titulación alguna.

La marcha de Mirlo ha sido calificada poco después como "ejemplar" desde la dirección estatal del partido, en palabras de su portavoz en el Congreso, Irene Montero. En declaraciones a laSexta, Montero ha resaltado que el ya exdiputado "dejó de estudiar para ayudar a su familia", pero "si puso" que era ingeniero "y no era verdad, debe dimitir".

La dimisión de Merlo llega en un momento especialmente delicado para el grupo parlamentario de En Marea, cuya cohesión se ha visto fuertemente cuestionada en las últimas semanas por el conflicto generado en torno a Paula Quinteiro, la diputada que se vio implicada en un altercado con la Policía Local compostelana. Se da la circunstancia de que Merlo, como Quinteiro, fue parte de la lista pontevedresa de En Marea, por lo que su marcha obligará a la entrada de otra persona para sustituirlo.

El siguiente miembro de la lista sería el pontevedrés Xoán Hermida, si bien el también miembro de Marea Pontevedra ya advirtió, en el marco del caso de Quinteiro, que renuncia al puesto. A continuación en aquella candidatura figuraba Julia Torregrosa, miembro de Podemos como Quinteiro y Merlo.