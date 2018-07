El PP salva a la Defensora del Pueblo gallega tras la sentencia por enchufismo: "No tenemos que asumir los postulados judiciales"

Milagros Otero continuará siendo la Valedora do Pobo -Defensora del Pueblo de Galicia- a pesar de no contar con el apoyo de un mínimo de 45 de los 75 miembros del Parlamento, como estipula la ley de la institución para elegir este puesto. Los votos del PP bloquearon este martes el proceso de destitución de Otero, activado por los tres grupos de la oposición tras la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló el nombramiento de la jefa del Servicio de Administración y Personal de la institución, María Puy Fraga, al considerar que la elección fue "arbitraria" e influida por un "desvío de poder" de la propia Valedora, a quien la Sala atribuye interferencias con el objetivo de dar el cargo a quien es también hija de su antiguo superior en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, hermana del portavoz parlamentario del PPdeG y sobrina de Manuel Fraga.

"No vamos a tomar decisiones firmes cuando no hay una sentencia firme", esgrimió en nombre del PP su viceportavoz, Paula Prado, quien en cualquier caso advirtió de que "no tenemos por qué asumir los postulados judiciales". Al contrario de lo sentenciado por el Tribunal Superior, los de Núñez Feijóo solo admiten que la defensoría gallega ha podido cometer algún "error" en su "estrategia de defensa" porque, según Prado, en el partido del Gobierno tienen claro que "no ha habido desvío de poder por parte de nadie", sino poco más que "casualidades" utilizadas por la izquierda para "enlodar" a la familia Fraga y emprender una "carrera de destrucción de las instituciones".

Esta cerrada defensa de Otero, a quien Prado ha vuelto a atribuir méritos de defensa de las personas "sin techo" cuando "el Ayuntamiento de Santiago los dejaba morir" - la Valedora reveló datos privados de estas personas y dijo tener "muchísimas" quejas al respecto que realmente eran dos-, llegó después de que toda la oposición considerara imprescindible el cese. "Galicia no se merece pasar este bochorno y vivir esta vergüenza", advirtió en el nombre de En Marea su portavoz, Luís Villares, quien ve "indigno" que Otero "haya despreciado los derechos fundamentales" para "enchufar a una amiga, la sobrina de Manuel Fraga, la hija de su antiguo jefe".

Milagros Otero en su toma de posesión como Valedora do Pobo Parlamento de Galicia

"Si no la quieren cesar -razona Villares- es que les parece bien lo que ha hecho", por lo que cabe preguntarse "qué más tiene que suceder" para que no la consideren apta para el puesto. "Ya la han pillado mintiéndole a un tribunal para que la verdad quedara oculta; ¿a quién protege la Valedora mintiendo a un tribunal?", se pregunta el portavoz de En Marea, para quien el PP se ha convertido en cómplice de todo un "bochorno democrático".

La petición de cese por parte de En Marea iba firmada también por el PSdeG, cuya diputada Patricia Vilán tiene claro que Otero "ya no está legitimada" para seguir en el cargo, comenzando porque "le ha sido retirada la confianza de los tres quintos" de la Cámara que son necesarios para su elección. Lo que está sobre la mesa no son "simples opiniones", sino "el poder judicial" fallando que "fue la propia Defensora quien indicó los criterios para seleccionar la candidata con un traje a medida". El proceso, dice la socialista, "estaba predeterminado para que la elegida fuera" quien lo fue y Otero debería dejar el puesto pero gracias al PP, censura, "vamos a hacer un ridículo espantoso ante el Tribunal Supremo" con el anunciado recurso contra la sentencia.

El PP, agregó desde el BNG Xosé Luís Rivas, 'Mini', tenía "la pelota en su tejado", la oportunidad de "salvar del descrédito" a la defensoría gallega y alejar de la institución a quien ha cometido un "abuso de poder manifiesto", eso a lo que "se le llama caciquismo desde hace tiempo". Pero, según el PP, "lo que tenemos que valorar" es si la Valedora "ha cumplido con sus deberes" y "consideramos que sí", zanjó Paula Prado.