El Breogán de Lugo decide mantener en la plantilla a Ben McLemore, acusado de violación en Estados Unidos

El Club Baloncesto Breogán de Lugo, perteneciente a la liga ACB, ha decidido dar “continuidad en la dinámica del equipo” al alero norteamericano Ben McLemore, acusado de violación en Estados Unidos, donde tuvo que acudir a declarar días atrás.

En un comunicado, el Club argumenta que, “una vez comprobada la situación actual del jugador, se constata que la autoridad judicial le faculta la utilización de su pasaporte con libertad para, entre otros aspectos, continuar su prestación de servicios laborales y deportivos en nuestro club, por lo que acatamos y respetamos la decisión judicial”.

Añade además que McLemore “mostró su completa disposición para seguir colaborando con la justicia y continuar con su compromiso claro con el Club, el personal y el cuerpo técnico” y reitera que el Breogán “siempre expresó y reitera el más absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia” al tiempo que “manifiesta y solicita el respeto al principio de presunción de inocencia”.

Los hechos sucedieron en el año 2021, cuando McLemore era jugador de los Portland Trail Blazers de la NBA. En una fiesta en casa de un compañero de plantilla en la ciudad de Oregón, mantuvo relaciones con una mujer que lo acusa de violación y otros cuatro delitos sexuales.

El alero viajó a su país para declarar ante la justicia y quedó libre después de pagar una fianza de 50.000 dólares. Tendrá que presentarse de nuevo el próximo 1 de julio, con la temporada ya finalizada para un Breogán que se juega su permanencia en ACB y tiene en McLemore a uno de sus puntales en la cancha.

McLemore, que no fue convocado este fin de semana ante Baskonia, se reincorporó el martes al trabajo con el grupo. Antes, emitió un comunicado en el que defiende su inocencia. “Los cargos que me presentaron ante el tribunal parecen alegar que en 2021 yo tuve relaciones sexuales con una mujer que estaba demasiado ebria para dar su consentimiento”.

“No me acusan de usar fuerza física para violar a alguien. Más bien, se me acusa de participar en actividades sexuales con alguien que ahora afirma que no dio su consentimiento. Yo no violé a esta mujer. No soy sexualmente abusivo. Nunca he buscado una relación sexual cuando he entendido que la mujer no estaba interesada en mí”, asegura el alero, quien afirma su convencimiento en que “la verdad saldrá a la luz”.