Familias de niños con enfermedades mentales exigen a la Xunta formación presencial mientras están hospitalizados

La plataforma de familias de niños con enfermedades mentales, Adolece, ha exigido a la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, formación presencial para los jóvenes hospitalizados, al ser “imprescindible” para que puedan regular sus emociones, “motivarlos, ayudarlos a centrar su atención y que logren adquirir, al menos, los mínimos exigibles para promocionar”.

Todo ello, según recoge Europa Press, a raíz de las últimas declaraciones de Fernández en una entrevista en Radio Voz, donde se habría referido a que los niños podrían recibir clases virtuales mientras estén ingresados en la Unidad de Salud Mental del Álvaro Cunqueiro.

“Es totalmente imposible porque no pueden, por su enfermedad, y por normas internas de la propia unidad, hacer uso de esos medios”, han recordado las familias en un comunicado, explicando que si los pacientes ingresan en otra planta sí pueden acudir al aula hospitalaria, pero “si ingresa en la Unidad de Salud Mental de la segunda planta ya no recibe ninguna formación porque es una unidad cerrada, con lo cual, se le priva de un derecho fundamental como es la educación a niños que en general su estado es muy grave y están en edad obligatoria de escolarización”.

“La Consellería de la que usted es directora xeral no está cumpliendo con la normativa vigente, no solo con la Constitución sino también con los artículos 62.2 y 62.3 de la ORDE do 8 de septiembre de 2021 en los que se regula como debe ser la atención educativa domiciliaria y la hospitalaria respectivamente”, han criticado las familias.

Asimismo, han solicitado atención educativa domiciliaria para los niños que han sido dados de alta pero que todavía no están preparados para volver a las aulas.