Feijóo confirma que Mazón seguirá en la presidencia para dirigir el “largo y durísimo” trabajo de reconstrucción

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se “comprometará a gestionar” la reconstrucción de la comunidad, un trabajo que será “largo, durísimo, ingente” y en el que “ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión”.

Feijóo avanzaba así, en un desayuno con empresarios en Santiago de Compostela, que Mazón no dimitirá de su cargo en la comparecencia prevista para este mismo viernes. Tras una llamada a los gobiernos central y valenciano para que prolonguen su solidaridad en el tiempo y no abandonen a las víctimas, el presidente del PP detallaba cómo debía ser esa respuesta: “En primer lugar, ha de ser inmediata; en segundo lugar en forma de crítica y autocrítica, porque debemos asumir lecciones que hemos aprendido en esta tragedia y en varias partes de la cadena, desde el mismo suministro de información hasta hoy hay aciertos y hay errores”.

“Ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar”, continuó. “La respuesta que nos espera en la reconstrucción de esa comunidad autónoma fundamental merece una prontitud en decisiones y concreciones”.

!La reconstrucción será un trabajo largo, durísimo, ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión. La gente no las va a aceptar y desde luego no las merece. Estoy seguro de que el presidente de la Generalitat en su comparecencia se comprometerá a gestionarlas“, aseguró.

La “irresponsabilidad” del Gobierno con las carreteras

“Nunca he visto una catástrofe de estas dimensiones”, narraba Feijóo para explicar por qué la DANA protagonizaba una intervención que se esperaba centrada en la economía. “Nunca he visto un impacto como éste en las infraestructuras, no sólo en las viarias, sino la ausencia de infraestructuras hídricas”. Feijóo criticó la “inoperancia” de los últimos años al no “prever lo que podía ocurrir y al final ocurrió”.

Si en la primera parte de su discurso destacaba cómo se “volcaron” las comunidades autónomas gobernadas por el PP, el presidente popular encontró un nuevo frente por el que atacar al ejecutivo central: los accidentes de tráfico durante las riadas. Primero, lamentó “la falta de compromiso ante una emergencia nacional” de un Gobierno que tiene “todas las capacidades logísticas”, pero al que acusó de haberlas desplegado de “una forma incompleta y parcial” y de hacerlo “a instancia” de Carlos Mazón, “un presidente autonómico sin competencias en defensa, logística, Guardia Civil, Policía Nacional y las vías de alta capacidad del Estado”.

Después, concluyó: “Cuando se escuchan algunas cosas de los accidentes que se han producido allí, escuchando al Gobierno central, que es el único que puede cortar una autovía, que es el único que puede cortar las carreteras con la Guardia Civil y que no las cortó durante aquel tiempo, nos lleva a reflexionar sobre la irresponsabilidad de algunos responsables públicos en nuestro país”.