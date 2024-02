Feijóo dice que tardó “menos de 24 horas” en descartar la amnistía a Puigdemont para su investidura

“Junts nos ofreció sus votos para nuestra investidura a cambio de la amnistía. Una vez conocido este ofrecimiento, no tardamos ni un día en descartar estos votos”. Así ha explicado este sábado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña en Sarria (Lugo) el proceso de conversaciones con el partido de Carles Puigdemont para intentar atraer a los independentistas al bloque con el que buscó, sin éxito, desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

“No somos el PSOE. No comerciamos con España. No nos movemos por la conveniencia política o personal”, ha planteado ante unas 300 personas en una comida-mitin. “Nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional”, ha sostenido.

Feijóo ha sostenido que en el análisis que hizo el PP sacaron “dos conclusiones”: “que la amnistía no cabe en la Constitución y es ilegal, y que aceptar la amnistía a favor de unos políticos rompe la igualdad ante las leyes”. “Para mí la amnistía siempre fue una línea roja, para Sánchez fue una oportunidad política”, ha añadido, tras asumir que analizaron la posibilidad durante un día.

“El PP tardó menos de 24 horas en rechazar totalmente la amnistía. El PSOE lleva cinco meses intentando encajar a martillazos la amnistía en la Constitución, los tratados de la UE, insultando a todo el mundo solo para mantenerse en el Gobierno tras perder las elecciones”, ha asegurado.

“A favor de la reconciliación”

Feijóo ha asumido que el PP está “a favor de la reconciliación”. “Haremos todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de derecho y con el país”, ha añadido.

El líder de la oposición ha defendido que “la reconciliación es necesaria”, aunque ha planteado que “no debe pasar por la impunidad”. “No hay reconciliación si quien ha cometido un delito dice que lo va a cometer, que va a reincidir y a declarar la independencia, ejercer un referéndum ilegal y hurtar los principios básicos que rigen el Estado de derecho”, ha dicho.

Feijóo ha zanjado que esa son las “condiciones mínimas para la amnistía, los indultos y cualquier cuestión” que plantee Junts. “Nos cueste lo que nos cueste, aunque nos haya costado la Presidencia del Gobierno de España”, ha zanjado.