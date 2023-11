'La guapa', 'Transformer', 'Pokémon': 18 meses de sanción a un profesor de FP por descalificaciones y comentarios machistas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la suspensión de funciones durante 18 meses y 15 días de un profesor de Formación Profesional (FP) de Pontevedra por dos infracciones consideradas graves: una “falta injustificada de rendimiento” y “desconsideración grave” al alumnado. A algunos estudiantes se refería con motes como Transformer, Pokémon, Drogadicto o Miau. En el caso de varias chicas, decía “la modelo” o “la guapa” antes de su nombre. A una de ellas la llamaba “chico”.

La sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo respalda el castigo que le había impuesto la Xunta al docente, trabajador de un centro de Pontevedra, por su comportamiento. Un informe de la Inspección Educativa de febrero de 2021 señalaba que en los cursos 2018/19 y 2019/20 el director del centro le advirtió “de manera verbal y en reiteradas ocasiones” al profesor que ni su rendimiento ni el trato dado a los alumnos eran “los más acertados”. Había numerosas quejas, que continuaron los cursos siguientes. El 17 de marzo de ese mismo año, la Xunta le abrió un procedimiento disciplinario, que acabó con una resolución sancionadora en diciembre.

El TSXG considera que el docente utilizaba motes inapropiados para referirse a los alumnos, a los que “ridiculizaba y descualificaba”. Además, daba “contestaciones desagradables, cortantes o displicentes” y tenía comportamientos machistas y daba un trato más favorable a algunas alumnas por, según la sentencia, “su aspecto físico y edad”. Hacía comentarios “sexistas e insinuantes”, hacía “preguntas innecesarias y personales” e intervenía en conversaciones que tenían entre sí las estudiantes. A una de ellas le dijo ante sus compañeros que era “una decepción” por haber suspendido su asignatura, a otra le llamó “sheriff” y a un alumno le dijo: “Tú no vales para hacer nada aquí”.

Sobre el rendimiento del docente, la sentencia indica que no informaba al alumnado de la programación didáctica, que era impuntual, que faltaban explicaciones de la materia, que había incoherencia en los criterios de calificación, que evaluaba mediante un único examen por trimestre, no utilizaba el aula virtual y no cumplía las instrucciones de la Jefatura de Estudios. En algunas de sus pruebas aparecen comentarios como “un desastre” o “muy flojo”, pero no hay más análisis ni indicaciones, añaden los jueces. De acuerdo con el relato de ocho alumnos y de la jefa de estudios, el profesor se ausentaba habitualmente del aula sin justificación y dejaba solo al alumnado.

La decisión del TSXG rechaza el recurso del profesor contra una sentencia anterior de un juzgado de Pontevedra, que validaba las dos sanciones de la Xunta. El castigo, dice, se justifica por la persistencia en su conducta a pesar de haber sido advertido y por la “incidencia negativa en los intereses públicos y del alumnado”. Los testimonios recogidos son “tan claros, concretos, coherentes y congruentes que no cabe dudar de ellos”. En el proceso cabe todavía recurso ante el Tribunal Supremo.