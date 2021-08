Un juzgado condena al Ayuntamiento de A Coruña por vulnerar el derecho de participación de Marea Atlántica

El juzgado de lo Contencioso--administrativo número 4 de A Coruña ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad por vulnerar el derecho fundamental de participación en asuntos públicos al inadmitir unas enmiendas presentadas por Marea Atlántica en un debate sobre una modificación presupuestaria el pasado mes de febrero. La portavoz municipal de este grupo, María García, presentó una demanda tras lo ocurrido. La jueza le ha dado la razón y ha ordenado al Ayuntamiento "reponer a la demandante en el pleno ejercicio del derecho infringido" y pagar las costas.

El conflicto se produjo en el pleno extraordinario del 24 de febrero, en el que se debatió una modificación del presupuesto para ampliar convenios con entidades culturales, sociales y deportivas de A Coruña. Marea Atlántica presentó 10 enmiendas para su debate -también el PP enmendó la propuesta-. En el pleno la alcaldesa, Inés Rey, denegó oralmente debatir esas enmiendas con el argumento de que podrían afectar a unos gastos que ya habían pasado por la Intervención.

En la sentencia, la jueza considera que la alcaldesa "se ha excedido" en el control de las enmiendas y que no se limitó a velar por la legalidad, sino que "las ha inadmitido por una cuestión de oportunidad, lo que le viene vedado". Añade que el hecho de que dichas enmiendas hayan sido debatidas en otra sesión, "no implica que no se haya producido indefensión a la concejal" demandante, porque "ya se había conculcado su derecho".

Fuentes municipales han restado importancia a la sentencia y han defendido que es "normal" acudir a la Justicia si hay una "discrepancia". La decisión de Inés Rey, han agregado, fue tomada "pensando en el interés" de las asociaciones que "necesitaban ver aprobados sus convenios para sobrevivir".