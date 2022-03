Misión cocido gallego en Miami: chorizos en la aduana, empresarios de Lalín, un cruceiro de 19.500 euros y El Puma

La expedición aterrizó en Miami el pasado miércoles. Al frente, el alcalde, y detrás su jefe de gabinete, el responsable de un grupo de desarrollo comarcal y algo más de una decena de empresarios, entre ellos varios cocineros. ¿Su misión? Promover el más típico de los platos de Lalín (Pontevedra), el cocido gallego, invitados por una asociación de emprendedores con origen en Galicia y residentes en Estados Unidos. El programa, que se desarrolló entre el 17 y el 19 de marzo, incluía la presencia de Chayanne, El Puma y Paulina Rubio en una comilona para 350 personas y la inauguración de un cruceiro de piedra sufragado por la Xunta de Galicia en el Bay Front Park de la ciudad.

Los cerdos se tambaleaban y otras historias del hongo gallego que dio origen al LSD

Saber más

En Lalín, una localidad del interior de la comunidad con 20.000 habitantes, corazón de una potente comarca ganadera, O Deza, y con cierto peso de la industria, no se habla de otra cosa desde hace días. “Percibo indignación. Y más en estos tiempos de guerra, con los problemas de transporte y la huelga de camioneros, organizar semejante desembarco... Es lo que aquí llamamos una crespada”, explica un vecino a elDiario.es. Crespada viene de Crespo, el apellido de Xosé, regidor del Partido Popular que gobierna con mayoría absoluta. Su equipo defiende el viaje en un correo electrónico remitido desde Miami. “Este gobierno ha conseguido gestionar la declaración de la Feira do Cocido [popular fiesta gastronómica que se celebra cada febrero desde 1968] como Fiesta de Interés Turístico Internacional y necesita acreditar y potenciar su difusión internacional”, señala.

Con ese objetivo, añade, se han encaminado a Florida. Pero no por iniciativa propia, asegura, sino en respuesta a la invitación de la Asociación de Empresarios Gallegos en USA (Aegusa). A la cabeza de este lobby, cuya actividad es difícil de rastrear por Internet –su página web, Galegos Forever, se encuentra desactualizada desde 2016; también sus redes sociales–, se encuentra José Manuel Brandariz, un productor cinematográfico con raíces en Alvedro (Culleredo, A Coruña) últimamente especializado en películas religiosas. El pasado febrero compareció en Lalín en rueda de prensa junto al alcalde y al presidente de la Asociación de Empresarios Deza, Antonio Lamas. Lo recogieron las ediciones locales de los diarios Faro de Vigo y La Voz de Galicia. Pero la agenda de actos de promoción del cocido gallego en Miami no figura en la web del Concello de Lalín. Sí en la de la Asociación de Empresarios Gallegos de... Uruguay.

El cruceiro más alto de Galicia, en Miami

Todo comenzó el jueves con una exposición de los pintores José María Barreiro y Raúl Velloso en el Museo Americano de la Diáspora de Cuba. Al día siguiente, los empresarios llegados de Lalín recibieron instrucciones sobre la normativa estadounidense para importar productos españoles. Fue, tal vez, un poco tarde. Los restauradores integrados en la comitiva, encargados de preparar el cocido del viernes, se encontraron con ese problema para transportar los ingredientes desde Galicia: no estaba permitido introducir carne de cerdo. En Lalín se cuenta que incluso lo intentaron a través de la frontera mexicana, sin éxito. La jornada continúo con encuentros entre empresarios y una recepción de las autoridades de Miami.

Para el 19 de marzo, día de San José, reservaron los platos fuertes de las actividades. Los chefs gallegos cocinarían para 350 personas una vianda para la que el escritor Álvaro Cunqueiro prescribía cierta calma y saber repartir las sustancias: carnes dulces y saladas, grelos, chorizos, garbanzos, patatas. El banquete será en el Hotel Biltmore, de casi un siglo de antigüedad, con habitaciones a mínimo 390 euros por noche y famoso por ofrecer entre sus servicios la Al Capone Suite. Durante el ágape, Julio Sabala, humorista dominicano célebre en España por sus imitaciones de Julio Iglesias, presentará a los nuevos “comendadores” del Cocido de Lalín: los cantantes Chayanne y Paulina Rubio, de moda hace década y media, y un clásico, Jose Luis Rodríguez, El Puma. Al menos así lo anunciaron en la rueda de prensa de febrero, aunque tal extremo no aparece en el programa escrito. Lo que sí aparece es la inauguración de un cruceiro de piedra en Bayfront Park.

No será un cruceiro cualquiera. Mide casi nueve metros de altura –Brandariz lo describió en febrero como el más alto de Galicia– y lo paga la Xunta con la excusa de la promoción del Xacobeo. Lo hace a través de un convenio firmado en noviembre del pasado año con la Asociación de Empresarios Gallegos de USA que encabeza el productor cinematográfico y por un importe de 19.500 euros. Se lo encargaron al escultor Santiago Besada y, según justificó el Gobierno gallego en el Diario Oficial de Galicia que publicó el acuerdo, su objetivo es “contribuir a mantener y reforzar los vínculos con Galicia y a poner en valor nuestra comunidad, su cultura y tradiciones entre la colectividad gallega de Florida y el resto de la población estadounidense”. En Estados Unidos viven en la actualidad 23.175 gallegos, 8.325 de los cuales nacieron en Galicia. Los demás son descendientes.

El Partido Socialista llevó el caso cruceiro al Parlamento de Galicia. Su diputado Pablo Arangüena lo definió como “ejemplo paradigmático de la falta de criterio y de transparencia” de la acción exterior del gabinete de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas de Lalín también han criticado con dureza la expedición propagandista del cocido a Miami. “Es la vuelta a los delirios de autobombo de un alcalde que, desde su torre de marfil, vive completamente alejado de la realidad”. El BNG carga contra la opacidad del ayuntamiento en su gestión del mismo y lo califica de “error, despropósito, irresponsabilidad y, sobre todo, de una frivolidad”. El gobierno local dice, sin embargo, que se trata de “una estrategia de promoción diferente” y que atiende a “una invitación” de los empresarios de Aegusa con motivo de los actos de la Xunta para promocionar el Ano Santo en Miami. Es decir, la inauguración del cruceiro de nueve metros.

La teoría del retorno: “Repercutirá en los bares de Lalín”

El gabinete de Xosé Crespo detalla a elDiario.es la financiación de la expedición. Hasta donde puede. Ha sufragado los pasajes del regidor y de su jefe de gabinete. “Lo que se hizo desde el Concello para tratar de que esta iniciativa promocional no le cueste prácticamente nada a los lalinenses es gestionar fondos tanto del GDR como de la Xunta (fondos vinculados al Xacobeo para la Feira do Cocido”, asegura. El GDR es el grupo de desarrollo rural Terras de Pontevedra Norte, una entidad sin ánimo de lucro formada por socios públicos y privados y financiada por la Unión Europea a través del gobierno autonómico. Entre sus funciones, la promoción del turismo en la comarca. Su responsable es Ramiro Ruibal, ex edil del PP que también se encuentra en Miami. Los empresarios embarcados en la expedición corren con sus gastos, añade, y el ayuntamiento afirma no saber si cuentan con ayudas de la Xunta para “este tipo de misiones comerciales”. Consultado por elDiario.es el departamento correspondiente –Vicepresidencia Segunda de Economía e Innovación– sobre si había algún tipo de subvención, este no ha respondido. El gasto municipal asciende a 18.000 euros.

Ante el escepticismo político –y vecinal– sobre los resultados de la misión del cocido gallego en Miami, el gobierno local sostiene una singular teoría. “No es un cocido que inventa Xosé Crespo para ir de vacaciones, como torticeramente considera Paco Vilariño [concejal del BNG, en la oposición], es un cocido que se organiza en respuesta a una invitación”, insiste. Que reportará beneficios a la villa. El primero, aduce, es que los empresarios gallegos en Estados Unidos que han cursado la invitación “viajan a menudo a Galicia y normalmente suelen pasar por Lalín a comer un cocido con amigos y familiares”. Y eso, dice, repercute en los restaurantes y en el sector agroalimentario que “aporta las materias primas del cocido”. Después, “la exploración de oportunidades de negocio en Miami” para los empresarios de O Deza. Hay voces en Lalín que también lo cuestionan. “¿Qué va a hacer el propietario de un concesionario o de una empresa de albañilería en Miami?”, se pregunta un vecino que conoce los detalles. Quien prefiere, por el momento, no entrar en la polémica que agita los corrillos en Lalín es el ex alcalde Rafael Cuíña, de la formación nacionalista Compromiso por Galicia. En el anterior mandato gobernó un tripartito con PSOE y BNG. “La gente tiene que valorar el tipo de promoción del cocido que hace este gobierno y la que hacía el anterior. Nada más”, explica.