La Xunta informa de que los casos activos de coronavirus crecen por sexto día consecutivo hasta los 242

La Xunta de Galicia informa por sexto día consecutivo del crecimiento de los casos activos de coronavirus. Si ayer eran 232, este martes, 28 de julio, son 242. El área sanitaria con más afectación es la de Lugo, con 85 activos, seguida de A Coruña, con 63, y Vigo, con 47. Nueve personas permenecen hospitalizadas, 232 en seguimiento en su domicilio y una en cuidados intensivos.

El modo que usa el Gobierno gallego para comunicar diariamente las cifras de la pandemia impide no obstante conocer cuántos son los nuevos casos registrados en una jornada. Al no ofrecer desglosados los datos de altas, no permite saber cuántos infectados han sido detectados en 24 horas, el período de tiempo aproximado que transcurre entre cada nota de la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Seiscientas diecinueve personas han muerto a causa de la enfermedad en Galicia. La Xunta asegura que se han curado 11.236 y que ha realizado 245.003 pruebas PCR.