El municipio ourensano de Castro Caldelas tendrá que repetir las elecciones al no contarse 118 votos por correo

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado repetir las elecciones municipales en el municipio ourensano de Castro Caldelas porque “no se mantuvo la cadena de custodia” de un total de 118 votos emitidos por correo, que no se contaron. La alcaldesa en funciones, la socialista Sara Inés Vega, confirma la repetición, después de varios recursos cruzados entre el PSdeG-PSOE y el PP ante la Junta Electoral de Zona, que en este caso es la de A Pobra de Trives, informa Europa Press.

El día de la votación, explica la alcaldesa, que seguirá en funciones hasta las nuevas elecciones, la Junta Electoral de Zona mandó, tras impugnaciones de los populares, apartar y no remitir a las mesas esos votos después de la polémica por supuesto fraude en una residencia de ancianos de la localidad.

Ahora, tras el recurso del PSdeG-PSOE, la Junta Electoral Central ha emitido una resolución firme que ordena la repetición de estos comicios, para lo que no se ha fijado todavía la fecha, porque “no se mantuvo la cadena de custodia” de estos sufragios.

La alcaldesa de Castro Caldelas había conseguido la mayoría absoluta el pasado 28 de mayo por un margen de 27 papeletas, pero asegura que los socialistas “no van a permitir que se secuestren los votos de nadie”, pese a que la Junta Electoral de Zona había adoptado aquella decisión con “buena voluntad”.

“Si la solución es repetir elecciones, a elecciones vamos”, añade Vega, tras reflexionar sobre la importancia de darles a los vecinos “el derecho a que se expresen”. Destaca que 118 votos tienen peso en un pueblo de algo más de 1.000 habitantes. Es, dice “mucha gente” y pueden determinar el resultado.

Esta polémica parte de un supuesto fraude en el voto por correo en una residencia de ancianos del municipio. La Junta Electoral de Zona había trasladado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de A Pobra de Trives el caso y había devuelto a cuatro mayores del centro el derecho a votar en urna.

Retraso para constituir la Diputación

La situación va a provocar un retraso en la constitución de la Diputación de Ourense, dado que seguirán pendientes de nombrar los diputados correspondientes al partido judicial al que pertenece Castro Caldelas -y también los del partido judicial de Celanova, en donde también se demorará la constitución del gobierno local por un recurso del alcalde en funciones. Hace cuatro años, tras unas elecciones municipales que fueron el 26 de mayo, la Diputación quedó constituida el 28 de junio. En esta ocasión tendrá que ser más tarde, a la espera de que se resuelvan las situaciones en estos dos ayuntamientos. Ya no aspirará a la Presidencia el que fue su líder en los últimos 11 años. Manuel Baltar, en medio de los escándalos por sus excesos al volante, unos resultados que no le dan la mayoría absoluta al PP en la provincia y las deudas internas del partido, anunció que no será candidato. Ni siquiera tomará posesión del acta de concejal en Esgos, donde reside.