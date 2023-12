La oposición acoge el adelanto electoral en Galicia sin sorpresa y convencida del cambio tras 14 años de gobierno del PP

Apenas 24 horas después de que la oposición despidiese la última sesión de control del año a Alfonso Rueda conminándolo a convocar ya las elecciones y convencidos de que “más pronto que tarde” se verían en las urnas, la confirmación del adelanto electoral ha sido acogida sin sorpresas y con el convencimiento en la izquierda de que el 18 de febrero habrá cambio en la Xunta. Una postura optimista que contrasta con el enfado de Democracia Ourensana porque la campaña electoral coincidirá con el Entroido que paraliza durante un mes la provincia.

Pontón, “la candidata de todos los que quieren cambio”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sido la única que ha convocado una comparecencia de urgencia tras el anuncio de Rueda. Allí se ha presentado como la “candidata de todos los que quieren cambio” y aseguró estar “más preparada que nunca”.

La líder de la oposición considera “una gran noticia” conocer la fecha y no ha querido valorar ni que el anuncio llegue antes de Navidad ni que la campaña vaya a coincidir con el carnaval. Cree que es posible “hacer historia” y ha manifestado un “compromiso claro” con los gallegos, a los que no va a prometer “lo que no pueda cumplir” ni “imposibles”.

Tan pronto se produjo el adelanto, el BNG lanzó su primera campaña en redes sociales:

Besteiro: “Quedan 59 días de este gobierno triste”

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que los socialistas están “preparados y unidos” para afrontar las elecciones autonómicas y ha destacado que su formación es la única capaz de “liderar el cambio seguro en Galicia”. “Tenemos trayectoria, equipo y un proyecto absolutamente claro”, ha dicho en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación.

En su intervención, Besteiro ha afirmado que se “alegra mucho” de que Rueda les hiciese “caso” a los socialistas y “convocase por fin las elecciones gallegas”. “Ya falta menos para que Galicia pase de un gobierno de confrontación a un gobierno que ofrezca soluciones”, ha sostenido el dirigente socialista, que ha afirmado que “a Galicia le quedan 59 días para despedirse de este gobierno triste”

Fuentes de la sede socialista de Ferraz, citadas por Europa Press, consideran que el adelanto electoral se debe a la tendencia del PP en las encuestas: “Alfonso Rueda ha decidido convocar y no seguir perdiendo intención de voto”.

Sumar Galicia, de “llave” a “palanca”

Sumar Galicia, a quien el adelanto electoral pilla sin candidato, considera que “Rueda convoca pensando más en sí mismo que en Galicia. Le saldrá mal a él y bien al país”. En su cuenta oficial de X, la formación asegura que fueron “llave para el gobierno progresista en España y vamos a ser palanca para el cambio en Galicia”.

Rueda convoca pensando máis en si mesmo que en Galicia.



Sairalle mal a el e ben ao país.



Fomos chave para o goberno progresista en España e imos ser a panca para o cambio en Galicia. — Sumar Galicia (@sumargalicia) 21 de diciembre de 2023

Por su parte, el coordinador de Podemos Galicia, Borja San Ramón, tuiteó. “El 18 de febrero tiene que ser el día en el que acaben 14 años de PP y dejadez en la Xunta. Toca conseguir movilizar cada voto progresista y de cambio. Desde Podemos Gaglicia vamos a por ese nuevo horizonte de país. Por la sanidad, la vivienda, el feminismo y el empleo. ¡A trabajar!”.

Jácome, indignado por que la campaña coincida con el Entroido

Por su parte, el alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana ha mostrado su enfado por las fechas elegidas por Alfonso Rueda. Acompañado de un emoticono que expresa indignación, Gonzalo Pérez Jácome escribió: “Campaña electoral en pleno Entroido; una muestra más de lo poco que le importa, al sr. Rueda y al PP, la provincia de OUrense”, donde el carnaval dura un mes y es sagrado. Tras otro emoji sonriente, concluía: “La buena noticia es que ya queda menos para que DO sea decisivo en Galicia”.

📩 El presidente de la Xunta convoca elecciones gallegas el 18 febrero.



😤Campaña electoral en pleno Entroido; una muestra más de lo poco que le importa, al sr. Rueda y al PP, la provincia de OUrense.



😃La buena noticia es que ya queda menos para que DO sea decisivo en Galicia. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 21 de diciembre de 2023

Vox, que en las últimas horas confirmó que se presentará a los comicios -tal y como había adelantado elDiario.es- de momento, guarda silencio en público.