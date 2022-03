Parte de la flota pesquera de Vigo paraliza su actividad debido al incremento del precio del gasóleo

Un segmento "importante" de la flota pesquera de Vigo y su área de influencia se ha visto abocada a paralizar su actividad y permanecer en puerto debido al incremento "incesante" del precio del gasóleo, según ha informado la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI). Según los datos del sector la flota extractiva con base en el puerto de la ciudad genera 8.957 empleos directos

Este miércoles, las empresas armadoras adscritas a ARVI, así como a las organizaciones de productores radicadas en el Puerto de Vigo, OPNAPA 88, OPP 3 y OPP 4 han mantenido una reunión conjunta con el fin de analizar todas las problemáticas que se están derivando del "desmesurado" incremento del precio de los carburantes, que está afectando de forma "significativa" a los gastos de explotación de sus embarcaciones pesqueras.

En dicho encuentro, se ha identificado la necesidad "imperiosa y urgente" de que se proceda a la activación de las ayudas "mínimis", que ahora mismo se hallan en vigor hasta el 31 de diciembre, en el marco del Reglamento que incrementó el límite de dichas ayudas por circunstancias derivadas de la Covid-19, para salvaguardar la actividad pesquera de los buques, las tripulaciones y las empresas. También se estudiarán otros potenciales apoyos que puedan activarse, "habida cuenta de que los de 'minimis' no serán suficientes".

Por todo ello, algunas empresas y subsectores, como la flota de cerco de Vigo, han señalado que a la vista del actual precio que ha alcanzado el gasóleo, y hasta tanto no se arbitren las ayudas antes señaladas y otras que pudiesen ofrecerse, no podrán seguir desarrollando su actividad pesquera. En el caso de los buques que ahora se encuentren ejerciéndola, no podrán reanudarla una vez regresen a puerto. "De ahí la importancia de activarlas con carácter urgente, tal y como lo ha hecho el Gobierno francés", han reivindicado desde ARVI.