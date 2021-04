Más de 2.000 denuncias en Galicia por incumplir las restricciones contra el coronavirus durante la Semana Santa

Policía Nacional y Guardia Civil han emitido casi 1.650 propuestas de sanción en Galicia durante la Semana Santa por infracciones de las medidas contra el coronavirus. A ellas se suman unas 500 tramitadas por agentes de las policías locales de seis ciudades de la comunidad. Más de 2.000 personas han sido, así, denunciadas durante el periodo.

El líder opositor venezolano Leopoldo López, denunciado en Galicia por saltarse el límite perimetral y ser localizado en una terraza junto a su familia

Saber más

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han identificado a casi 48.600 personas y han controlado casi 36.250 vehículos en el marco del dispositivo especial puesto en marcha durante la Semana Santa para el control de las restricciones del covid-19, a consecuencia de lo que se emitieron casi 1.650 propuestas de sanción. Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno en Galicia, que ha indicado que el objetivo de este operativo, todavía abierto este lunes, es "el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Xunta y el Consejo Interterritorial de salud". De esta forma, la labor se centró en el cierre perimetral y la vigilancia de zonas costeras, de segundas residencias y vacacionales.

En total, según ha informado esta Administración, durante la Semana Santa se desarrollaron 4.577 dispositivos, en los que participaron 6.425 agentes. Además, en lo que respecta a la hostelería, se realizaron 3.507 controles entre las cuatro provincias y en total se realizaron 157 propuestas de sanción. Por su parte, la Policía Autonómica realizó en los festivos de Semana Santa 144 dispositivos en 42 ayuntamientos gallegos para la prevención, inspección y control del cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que se saldó con un total de 170 personas identificadas y la tramitación de 53 denuncias.

De las cursadas por los agentes autonómicos, 26 denuncias fueron por circular sin mascarilla, 11 por fumar sin respetar la distancia de seguridad, siete por incumplir el toque de queda, seis por estar con personas no convivientes en espacios en los que no estaba permitido y las últimas tres por sendos incumplimientos del límite de ocupación, por no tener los preceptivos carteles informativos y por saltarse el cierre perimetral.

Las policías locales

En lo que respecta a las policías locales, en seis de las ciudades gallegas se emitieron durante la Semana Santa más de 500 denuncias a ciudadanos y locales de hostelería por el incumplimiento de algunas de las restricciones previstas en la normativa sanitaria para hacer frente a la pandemia de Covid-19. De acuerdo con la información facilitada por fuentes de los ayuntamimentos, la mayor parte de estas sanciones se tramitaron en Vigo, seguido por detrás de A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol.