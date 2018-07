Feijóo, que reclamó un pacto previo al congreso, dice ahora que los compromisarios tienen que elegir al nuevo presidente del PP

El jueves 21 de junio el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, apeló a la conveniencia de que los dos candidatos que resultasen ganadores de la primera fase de la contienda por la sucesión de Mariano Rajoy al frente de los populares: "Deberían buscar un acuerdo para que no sean los compromisarios en segunda vuelta los que señalen al que debe ser presidente". Esa segunda opción sería peligrosa para la unidad del partido, dio a entender.

15 días después, este viernes la postura de Feijóo es distinta. Dejando abierta la puerta, como hace dos semanas, a apoyar a cualquiera de los dos candidatos finalistas por su cercanía en apoyos entre la militancia, Feijóo dice ahora que tienen que ser los compromisarios los que asuman "la responsabilidad de tomar una decisión en el congreso". Un proceso del que dijo que "tiene que acabar con un planteamiento unitario", pero en el que la unidad puede conseguirse "antes, durante o después del congreso".

En plena lluvia de declaraciones cruzadas sobre la posibilidad de que el segundo finalista, Pablo Casado, pacte con la tercera, la eliminada María Dolores de Cospedal, por la que Feijóo había insinuado más simpatías que hacia el resto de candidatos y que ha sido la ganadora en Galicia con el 39% de los votos, por delante del 29% de Casado y el 28% de Sáenz de Santamaría, este viernes el presidente gallego fue preguntado por su visión del proceso en marcha. Con buena parte de las miradas sobre él por la posibilidad de que su opinión decante los apoyos hacia una u otro finalista, Feijóo elogió la "libertad" de elección por parte de los afiliados de este jueves pero recordó que "ahora tenemos la oportunidad de volver a votar en libertad para elegir entre dos candidatos".

En esa línea, pidió esperar a que se conozca el recuento de compromisarios y dijo que "son esos compañeros, a los que hemos elegido democráticamente, los que ahora tenemos que asumir la responsabilidad de tomar una decisión en el congreso de los días 20 y 21". Feijóo reclamó esperar a conocer "proyectos, equipos y programas" de los dos finalistas antes de pronunciarse sobre ellos.

Frente a estas declaraciones, hace 15 días Feijóo había señalado unas preferencias ligeramente distintas de cara al proceso que iba a comenzar. Entonces avanzó que en la primera fase para el voto de los afiliados no haría explícita su preferencia. "Cuando se cierren las urnas de votación, posteriormente en la segunda vuelta se puede hablar, y a lo mejor a Galicia le puede interesar, conocidos los candidatos, qué sensibilidades nos aportan", dijo. Sería en esta fase que ahora comienza, avanzó entonces, cuando hablaría "con los compromisarios y los dirigentes" del PP gallego para poder "tomar la decisión de decir lo que nos parece mejor si vemos que hay una inmensa mayoría" de voces entre esa cúpula del partido en Galicia en favor de uno de los dos finalistas. "En caso de que no haya mayorías y no haya nada claro, lo que diremos es nada", advirtió Feijóo hace 15 días, evidenciando que no se arriesgaría a apostar por un finalista que pueda resultar perdedor.

"No creo que sea lo mejor"

Pero en el que sí fue claro Feijóo entonces fue en su apuesta por que los dos finalistas pacten entre ellos en esta segunda fase. "Creo que ese modelo es bueno, que las personas que resulten claramente como posibles presidentes del partido, no más de dos, deberían buscar un acuerdo para que no sean los compromisarios en segunda vuelta los que señalen al que debe ser presidente·, dijo el 21 de junio, explicando que "puede haber poca diferencia y no creo que sea lo mejor". 15 días después, ahora Feijóo dice que son los compromisarios, entre los que se situó a sí mismo, "los que ahora tenemos que asumir la responsabilidad de tomar una decisión en el congreso".

El PP gallego, que en el voto directo de los afiliados representó menos del 7% del total estatal, tendrá el 10% de los compromisarios en ese congreso. Sin embargo, está por ver si en ese congreso todos los compromisarios gallegos votarían lo mismo o se desmarcarían los de la provincia de Ourense, controlada por los Baltar y no por Feijóo y que en la votación de afiliados de este jueves ya se desmarcó de los resultados del resto de Galicia. Si en el total de la comunidad y en las otras tres provincias fue Cospedal la ganadora, en Ourense la victoria fue para Sáenz de Santamaría, que en la campaña interna llegó a proclamar que quería "ganar como gana Baltar".

En su línea de declaraciones ambiguas, este viernes Feijóo, al tiempo que remitía la decisión sobre el nuevo presidente del partido a lo que puedan decidir los compromisarios en el congreso, abriendo a un acuerdo que dejara fuera a la candidata ganadora, Soraya Sáenz de Santamaría, apeló también a que el PP vuelva a ser una alternativa a un Gobierno encabezado por un "presidente que por primera vez no ganó las elecciones".