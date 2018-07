Casado propone un frente común a los candidatos perdedores para ganar a Santamaría: "Sumamos el 63% de votos"

Pablo Casado, que ayer quedó segundo en la primera vuelta de las primarias del PP y que pasará a la segunda fase con la ganadora, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha puesto en marcha su plan para lograr la presidencia en el congreso de los próximos días 20 y 21. El vicesecretario popular ha anunciado este viernes que ha ofrecido a los cuatro aspirantes que ayer no lograron pasar a la segunda fase un frente común contra Sáenz de Santamaría, al considerar que suman "el 63%" de los afiliados inscritos. "Hay cuatro candidaturas que representamos al 63% de los afiliados".

"He hablado con los cuatro candidatos que no han pasado el corte y les he dicho que quiero que mi proyecto sea su proyecto", ha señalado. Especial mención ha tenido en sus palabras la gran perdedora de la noche, la secretaria general María Dolores de Cospedal, a la que ha considerado como "una compañera" y "una amiga". Casado ha reconocido que ya ha ofrecido a la exministra integrarse en su candidatura y, en su cortejo, ha puesto en valor lo que les une: " Comparto con ella valores, principios y una idea de partido. Comparto una idea de lo que necesita España", ha dicho en un receso de la Cumbre sobre Economía Circular e Innovación que se está celebrando en Madrid y en la que ha participado el expresidente estadounidense Barack Obama.

Las declaraciones de Casado están encaminadas a conseguir que Cospedal influya en los compromisarios del congreso afines a ella para que le respalden y no voten a Sáenz de Santamaría. Si todos aquellos representantes que no apoyan a la exvicepresidenta votaran por él, se podría convertir en el nuevo presidente del PP.

A juicio del vicesecretario el partido necesita "un proyecto nuevo y renovado". "No hay que hacer lo mismo con los mismos", ha insistido, lanzando su particular dardo a la exvicepresidenta del Gobierno. "Hay que integrar a todo el mundo". Casado se ha erigido por ello en defensor de la segunda vuelta de las primarias, y eso que en el partido voces autorizadas como la del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o la del portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, han pedido una candidatura de unidad de cara al cónclave de los días 20 y 21.

Las normas, para respetarlas

"No hemos llegado hasta aquí para que nada cambie. Estas normas nos las dimos para que un 63% también pueda pronunciarse en el Congreso", ha dicho

En su plan para llegar al despacho de la séptima planta de Génova, Casado ya ha dicho que está dispuesto a hablar con todos. Ya lo está haciendo "con todos los líderes territoriales y con todos los compromisarios" del congreso. "Yo sigo planteando una candidatura de unidad y considero humildemente que es este proyecto el que garantiza que todo el mundo se sienta integrado. Creo que es esta candidatura en la que todo el mundo puede verse reflejado en un proyecto de partido, sin exclusiones, sin ningún pasado ni ninguna fractura territorial", ha zanjado.