Teresa Conde Pumpido, magistrada del TSXG: “Soy feminista desde muy joven. Lo tuve claro en una época en la que las diferencias eran sobresalientes”

Teresa Conde Pumpido (Pontevedra, 1951) fue la primera candidata a presidir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2019, cuya dirección siempre ha estado en manos de hombres. No ganó el puesto pero, desde su labor de magistrada, sigue día a día empujando por la igualdad entre hombres y mujeres. “Cuando hice la carrera éramos menos del 10%. Nos faltaban referentes: abogadas, juezas, fiscalas. Nos resultó muy difícil construirnos”.



“Yo soy feminista desde muy joven. Lo tuve claro en una época en la que las diferencias eras sobresalientes”. Según su relato, el mundo judicial no es ajeno a la pelea que las mujeres tienen que soportar para reclamar una igualdad que les ha sido discutida desde las escuelas: “Tenemos que luchar contra nosotras mismas y nuestros propios prejuicios e inseguridades creados en el ámbito educativo”.



Pese a la toga y las puñetas esta magistrada responde así a la pregunta de si alguna vez se ha sentido discriminada: “He sido tratada de forma distinta en algunas ocasiones por ser mujer, sí. A veces no en tu círculo más próximo, pero en otro ámbito sí te cuesta tener que demostrar tus méritos para estar en un sitio”.



Conde Pumpido cree que el machismo también ejerce en las cúpulas y se muestra convencida de que “en los ámbitos de poder se constata que el poder es masculino”.



De cara a las elecciones del 5A, esta magistrada hace una reflexión: “Todas las decisiones de las mujeres, y eso incluye el voto, deberían ser tomadas en clave feminista”.



Sobre su mesa ha tenido que estudiar multitud de sentencias que reflejan la vida de una sociedad en la que señala dos grandes problemas: “La violencia y los cuidados son las dos grandes esferas en las que hay que seguir trabajando para acercarnos al ideal de igualdad”.