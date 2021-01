El alcalde de Ourense ofrece al PP volver al gobierno tras el archivo de la investigación por las presuntas irregularidades en la gestión económica de su partido

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, abre la puerta al Partido Popular para volver a cogobernar "mañana mismo". Así se ha pronunciado, en una comparecencia ante los medios, después de trascender esta semana el auto judicial que archiva provisionalmente la investigación de sus supuestas irregularidades en la gestión económica y subvenciones de su formación, Democracia Ourensana (DO).

"Todos estáis aquí para la pregunta principal de si vamos a permitir que el Partido Popular vuelva a gobernar con nosotros. Y pese a que ejercieron contra mí la presunción de culpabilidad, nosotros estamos aquí por la ciudadanía y somos profesionales, estamos abiertos a que el Partido Popular se incorpore al grupo de gobierno", ha asegurado.

Del mismo modo, ha declarado que cogobernaría "igual que antes de que pasase todo esto" -en referencia a la investigación de las supuestas irregularidades de las cuentas de DO que fueron las causa que el Partido Popular alegó para romper la coalición-. Lo que "se tiene que buscar es solidez", ha subrayado Jácome, para añadir que "tampoco" tiene "problema en pactar con Ciudadanos, PSOE o BNG".

No obstante, Jácome ha señalado que el ofrecimiento de regreso al Partido Popular se debe a que "está ahora mismo en una situación de flaqueza", descartando la posibilidad de la moción de censura junto con el Partido Socialista. "El Partido Popular tiene interés en la Alcaldía y el Partido Socialista también y es un puesto que no se regala", ha advertido.

Sobre las denuncias presentadas en los tribunales por concejales de su propio grupo y que ahora han sido archivadas, Jácome asegura: "Se demuestra que no tenían base ninguna (...). Ya lo decía yo cuando aseguraban que iría a la cárcel, que a mí no me iban ni a llamar a declarar porque no hay nada". Las sospechas elevadas a los tribunales por excolaboradores de Jácome sirvieron de excusa para que el PP rompiese en septiembre el gobierno de la tercera ciudad de Galicia. Entonces, todos daban por seguro que Jácome acabaría dimitiendo pero su decisión fue la contraria y decidió aguantar en el poder local con el apoyo de solo dos concejales. Ahora, y archivo judicial mediante, el polémico alcalde ourensano clama por la vuelta a casa de sus enemigos más íntimos.