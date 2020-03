60 mayores permanecen aislados tras confirmarse cinco casos de coronavirus en una residencia en Santiago

Una residencia de mayores en Santiago de Compostela tiene cinco casos de coronavirus entre sus residentes. El centro, la residencia privada Domus Vi situada en el barrio de San Lázaro, mantiene en aislamiento a 60 personas usuarias más, en una planta del edificio. La Consellería de Política Social indica que los residentes que están sin contacto con el resto de personas que viven allí no presentan síntomas.

Con estos, son seis los casos detectados en residencias de mayores, después de la Xunta confirmase ayer un positivo en el centro privado Hermanitas situado en Caldas de Reis (Pontevedra). Según el departamento de la Xunta, no se ha contabilizado ningún caso por COVID-19 en la red pública de residencias, en las que viven casi 4.000 mayores. Su personal advierte que no se están tomando todas medidas necesarias para contener el virus y evitar que afecta a esta población sensible.

La Consellería de Política Social no ha confirmado si hay personas en aislamiento en los centros públicos, pero fuentes de la residencia situada en Oleiros (A Coruña), en la que viven 284 personas, en su mayor parte dependientes, indican que hay tres residentes en aislamiento, con síntomas y a la espera del resultado de la prueba, así como una trabajadora del centro.