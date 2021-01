Galicia empieza a administrar la segunda dosis tras gastar el 86% de sus vacunas y presiona al Gobierno para recibir más de las previstas

Se cumplen tres semanas desde que se inyectaron las primeras vacunas contra la COVID-19 y es el momento de poner la segunda dosis para que el remedio funcione. Galicia llega a esta fase con un alto porcentaje de los viales que ha recibido ya utilizados. Había consumido el 86% según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al viernes, pero la actividad no se para sábados y domingos. En una semana en la que se ha comprobado hasta qué punto un temporal como 'Filomena' puede dificultar la recepción y distribución de bienes en España y se ha conocido que Pfizer enviará menos vacunas de las programadas a los países europeos, se han alzado voces en la comunidad gallega que presionan al Gobierno central para que "premie" su "diligencia" poniendo inyecciones con cantidades del fármaco superiores a las previstas en el reparto entre territorios.

El viernes fue el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, el que reclamó "que en el reparto de vacunas entre comunidades autónomas se prime y premie a las que están siendo más diligentes, como es el caso de Galicia". El sábado fue el 'número dos' de la Xunta, el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, el que pidió que el Gobierno ponga las dosis que "no son capaces de poner" algunas comunidades a disposición de las que van más rápido. "No queremos quitar nada a nadie. Lo que no tiene sentido es tenerlas y no ponerlas cuando hay otros que sí las podríamos poner", matizó.

Tellado hizo sus declaraciones antes de que se conociese la reducción de las entregas anunciada por Pfizer y Rueda no hizo alusión a este aspecto, pero sí dirigió al Gobierno central el mensaje de que la Xunta quiere "más suministro" y que este "no se interrumpa". A Galicia deberían llegar, según el plan inicial, 18.500 dosis el lunes.

A este respecto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que quienes deban recibir la segunda dosis la próxima semana "van a recibirla". Una vez pase la bajada en la distribución de la farmacéutica -solo llegarán el 56% de las dosis previstas la próxima semana-, podrá aumentarse la cantidad entregada, dijo. En un correo electrónico enviado a los consejeros de las comunidades el viernes por la noche, el Ministerio señala que el reparto del lunes tendrá en cuenta "criterios equitativos" pero también "el ritmo de vacunación de la primera semana" para garantizar la segunda inyección

La Xunta sigue adelante, por ahora, con su plan de vacunación con el calendario con el que fue diseñado. La Consellería de Sanidade ha indicado a elDiario.es que analizará la nueva situación tras el anuncio de Pfizer y "llevará sus inquietudes al próximo Consejo Interterritorial". No obstante, el Gobierno gallego tiene reservadas menos dosis de las que preveía guardar: el 4 de enero, cuando hizo balance de la primera semana de campaña, aseguró que administraría solo en torno al 66% de la cantidad disponible para poder hacer frente a problemas de suministro.

En cualquier caso, a las 8.00 de la mañana y en el mismo centro en el que, hace tres semanas, Nieves Cabo se convirtió en la primera gallega en recibir la vacuna, se convocó a las mismas personas para administrarles la segunda dosis este domingo. Para cubrir esta residencia no hace falta una gran cantidad del fármaco. De hecho, cuando Pfizer se retrasó con la segunda entrega, el Gobierno gallego decidió recurrir a los viales que habían sobrado de aquella primera jornada de pinchazos para destinarlos a otros puntos de Galicia. De las 500 dosis que habían llegado a la comunidad, todavía quedaban unas 350 tras atender a los ancianos y empleados de Porta do Camiño.

Fue el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el que adelantó, en la rueda de prensa posterior al Consello, que los usuarios y trabajadores de esta residencia compostelana serán los primeros en completar el proceso. Las inyecciones empezarán de nuevo por Nieves Cabo.

El jefe del Ejecutivo gallego aprovechó su intervención para presumir de que el dispositivo organizado en Galicia podría dispensar en un solo día todas las dosis que la comunidad recibe semanalmente e hizo un repaso de la situación. Están vacunadas el 94% de las personas que viven y trabajan en residencias de mayores. En los centros en los que hay brotes la vacunación se ha interrumpido, aclaró. Esta semana empezó la vacunación de los profesionales sanitarios "de primera línea", los de servicios que están en contacto directo con enfermos o posibles enfermos de COVID-19, como atención primaria o urgencias. La previsión es llegar, por ahora, al 30% de la plantilla de estos departamentos "por riguroso orden alfabético", dijo el presidente gallego. La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, precisó en una comparecencia en el Parlamento que son unos 25.000 trabajadores de la sanidad pública y 1.200 de la privada.

El Gobierno gallego calcula que en la segunda quincena de febrero habrá acabado de vacunar a residentes y trabajadores de todos los centros de mayores y atención a la dependencia de Galicia y a los sanitarios que están en primera línea. Feijóo indicó que entre el 10 y el 12 de este mes comenzarán a administrarse las primeras dosis al personal de los centros de día y de los servicios de cuidado a domicilio y que a principios de marzo será el turno de los grandes dependientes. "Si seguimos con este ritmo -de recepción de vacunas-, es lo que podemos hacer", agregó y apuntó que "no hay límite, el único es la prudencia de dejar una parte para garantizar la segunda dosis".