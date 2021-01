La Xunta de Galicia se suma a la petición de que reciban más vacunas las comunidades que las administran más rápido

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha sumado a la petición de que el Gobierno central envíe más vacunas contra la COVID-19 a las comunidades autónomas que las han puesto más rápido. Respalda, de este modo, el planteamiento hecho por el secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, quien reclamó que se "premie" a los territorios más "diligentes".

Rueda ha pedido que el Ejecutivo estatal ponga las dosis que "no son capaces de poner" algunas comunidades a disposición de las que van más rápido, informa Europa Press. "No queremos quitar nada a nadie. Lo que no tiene sentido es tenerlas y no ponerlas cuando hay otros que sí las podríamos poner", ha argumentado.

La sanidad gallega, ha afirmado, puede inyectar "todo" lo que le sea suministrado y ha pedido un aumento de la cantidad y que la llegada del fármaco no se interrumpa. "Y si alguna comunidad no es capaz de poner las vacunas que se le suministran, que vengan a Galicia, que aquí somos capaces de ponerlas", ha terminado.