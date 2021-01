Julio García Comesaña: "Asumimos nuestra responsabilidad de no haber sido más estrictos en la medidas de Navidad"

Julio García Comesaña (Vigo, 1968) recibe a elDiario.es en la sala desde donde se conecta habitualmente con Madrid para las reuniones de la Comisión Interterritorial de Sanidad. Son las seis y cuarto de la tarde de un viernes en la que al conselleiro le acaban de llegar los últimos datos sobre el coronavirus que se harán públicos horas después, arrojando el peor resultado de toda la pandemia con 914 nuevos contagios.

Comesaña se muestra preocupado pero la autocrítica que refleja el titular de esta entrevista aflora solo en un momento determinado de la conversación. El máximo responsable de la Xunta se resiste a reconocer que la cascada de contagios derivados del relax navideño tengan alguna relación con las decisiones políticas adoptadas durante las fiestas. La tesis del Gobierno gallego es la siguiente: los gallegos cumplieron con las prohibiciones pero no hicieron caso de las recomendaciones que eran más estrictas.

El jefe de la sanidad gallega pide ahora el "autoconfinamiento" de la población aunque aclara que no cree en el confinamiento obligatorio. Recomienda no ir a las rebajas mientras su Gobierno mantiene los centros comerciales abiertos a la espera de una revisión de los aforos

Como receta principal frente al avance de la pandemia, la Xunta apuesta de nuevo por echar el candado sobre la hostelería. El argumento del conselleiro insiste en que "comer o beber es incompatible con el uso de la mascarilla".

Ustedes responsabilizan de la nueva ola de contagios a los botellones y fiestas navideñas pero su decisión es cerrar la hostelería…

Nosotros no decimos que el problema estuviera en los botellones y en las fiestas. Es cierto y constatado en los datos que nos pasaron las fuerzas y cuerpos de seguridad que hubo un número importante de fiestas y también mucha denuncia en el ámbito personal.

También es cierto que muchos gallegos cumplieron las recomendaciones e hicieron unas navidades distintas pero hay gente que no lo hizo. Esos casos producen un incremento de la incidencia. Esos positivos pueden contagiar. ¿Qué hacemos para proteger al resto de gallegos que no son positivos? Tomar medidas y una que limita la movilidad de modo importante son las restricciones en la hostelería. En otros ámbitos uno puede ir y mantener la mascarilla pero en la hostelería es imposible por definición.

El alcalde de Santiago dice hoy que solo el 2% de los contagios proceden de la hostelería y el 60% proceden de las reuniones familiares. ¿Qué elementos de juicio tienen ustedes para afirmar que el incremento de contagios está directamente relacionado con quien incumplió las normas y no que la permisividad de la Xunta a reuniones de dos y hasta tres núcleos familiares pudo haber sido excesiva?

Incluso cuando te reúnes con tu familia nadie te garantiza que tu hijo o tu hermana no te contagie. En las casas el virus entra de la mano de alguien. No sale de modo espontáneo. Lo que nosotros recomendamos fue pasar las navidades solo con las unidades familiares de convivientes.

Esa era la recomendación pero ustedes permitían más que eso. Nunca hubo una orden que marcase que solo podían celebrar los convivientes. Dejaron ustedes la posibilidad legal y administrativa de hacerlo con más gente. ¿Eso fue un error?

Era muy difícil. Ponerlo como prohibición implicaría poder entrar en las casas de los gallegos a ver si cumplían. De ahí que era fuese una recomendación y no una prohibición. Era una recomendación que tenía toda la intención del mundo de que la gente la cumpliera. Nos pareció que ponerlo como una prohibición era probablemente incumplible.

Ahora no tenemos fiestas de navidad que vayan a favorecer la dispersión del virus y nuestra experiencia nos dice que los sitios en los que ese contagio es más fácil es en la hostelería.

¿Qué información tiene que demuestre que los contagios se producen en los bares y no en los comercios?

Nosotros hicimos varias pruebas en O Carballiño y Ourense limitando la hostelería y vimos que los resultados se producían. Cuando cierras la hostelería la incidencia acumulada baja de manera clara. Detrás de la hostelería hay mucha movilidad. Si quedo contigo para tomar un café, después voy al comercio. La hostelería es un tractor de la movilidad y la reducción de movilidad tenemos claro que reduce los contagios.

No acabo de entender qué estudio tienen ustedes que señale que el riesgo de contagios sea mayor en un restaurante que en la cola de un probador durante las rebajas…

La clave para mi es el uso de la mascarilla. El hecho de comer o de beber es incompatible con el uso de la mascarilla; estar en la cola de un probador no lo es.

La semana pasada ustedes se encontraron con un problema en la zona del Barbanza que les obligó a cerrar varios ayuntamientos y los contagios no venían de un bar sino del brote generado en la conservera Jealsa entre gente que estaba trabajando. Sin embargo ustedes cada vez que creen que tienen que cortar siempre cortan por el mismo sitio…

No creo que sea solamente por ahí. Hacemos otras cosas; hay un toque de queda que afecta a todos. La hostelería es un sitio en donde es más fácil que tengas riesgo de contagio. Nosotros lo comprobamos en varias ocasiones y hay publicaciones que hablan de esto.

En cuanto al ámbito laboral de nuevo muchas veces los contagios están de nuevo asociados al hecho de comer o beber. Muchos de los brotes laborales como el que usted comenta están asociados al momento en el que el personal come o bebe. En el ámbito laboral puro la relación normal con distancia y mascarilla en general no genera contagios. Lo mismo para el ámbito educativos.

¿Por qué la excepción a bingos, casinos y casas de apuestas?

Estamos trabajando también para que no haya esa excepción. Seguramente en esta orden todavía no pero…

¿Cuál es la explicación de que en una ciudad con bares y restaurantes cerrados a las seis de la tarde uno pueda irse a una casa de apuestas y beberse una cerveza hasta las once?

Es por la naturaleza de la licencia que tienen cada uno de ellos y es una cosa que estamos revisando.

No entiendo lo de la licencia, perdóneme.

Nosotros cuando definimos lo que cierra hablamos de bares, por lo tanto locales con licencia de bar. Pero una licencia de un casino no es la misma licencia. De momento estamos legislando sobre un conjunto de actividades y los casinos no entran en ese conjunto. Es una cosa que tenemos que cambiar.

Ahora que empiezan las rebajas, ¿recomienda evitar los centros comerciales?

Yo acabo de recomendar que durante un periodo la gente no haga más movimientos que los esenciales. Si me preguntas si yo iría a un centro comercial hoy la respuesta es que probablemente no iría.

¿El conselleiro no se va a ir de rebajas?

No. Si puedo evitarlo, no.

En los días previos a Reyes los grandes centros de venta parecía que no entendiesen de pandemia…

La semana que viene repasaremos los aforos pero nosotros ya aplicamos medidas de restricción. Están todos al 50% pero las grandes superficies son eso: grandes superficies Si le aplicas el aforo del 50% a un gran centro comercial te sale que 12.000 personas pueden estar dentro porque están preparados para el doble en circunstancias normales. No descartamos revisar los aforos de los centros comerciales.

¿Qué papel ha jugado la economía en la gestión del coronavirus?

¿Te refieres a las restricciones?

Me refiero a la toma de decisiones y a si la economía ha sido un factor de presión sobre la salud pública.

La economía no es que presione es que está ahí. Cualquiera que no tome decisiones pensando en la economía en la gestión de una pandemia creo que se equivoca. La economía siempre tiene que estar en la ecuación. Dependiendo de la situación epidemiológica será un factor de más o menos peso.

Hoy (por el viernes) ustedes han recomendado el “autoconfinamiento” de todos los gallegos. Ustedes recomiendan, no obligan. Pero luego cuando llegan los datos de contagio nos dicen que no hemos cumplido lo que solo era una recomendación.

Nosotros asumimos nuestra responsabilidad de no haber sido más estrictos en la medidas de Navidad. Hay herramientas que no tienen que ir asociadas a una medida restrictiva pero sí pueden presionar. Es como si yo digo que no es bueno fumar pero no lo prohíbo.

Ya, pero es que cuando yo fumo no contagio a nadie…

Es cierto. Siempre que prohíbes tienes que tener claro que puedes prohibir. Nosotros no creemos en el confinamiento. En Galicia se demostró que se puede salir de una situación peor que esta haciendo compatible la vida normal con ciertas limitaciones. Creemos que un confinamiento a día de hoy con los datos que tenemos no… piensa que Galicia está la cuarta comunidad por la cola en incidencia acumulada.

Pero ustedes recomiendan el “autoconfinamiento”…

Recomendar que los gallegos no salgan de casa para hacer cosas que no son esenciales nos parece adecuado y por eso lo hemos dicho.

Lo último que ha dicho el Gobierno central es que nos preparemos para “semanas duras”. Desde la perspectiva de Galicia, ¿qué viene por delante?

Desgraciadamente viendo los datos de los últimos días estamos preocupados. El cambio del lunes pasado a hoy fue importante.

Hablemos de la vacunación. En Madrid recibieron 100.000 vacunas y solo se han administrado 11.000. ¿Esto cómo se explica?

No te puedo responder. No estoy allí y no lo sé en detalle.

¿Entiende que no se pueda administrar más que el 10% de las vacunas en una Comunidad Autónoma que ha estado siempre en el ojo del huracán de esta pandemia?

Entiendo que hay muchos factores. Yo te puedo hablar de lo nuestro. Hicimos un plan de vacunación muy pensado pero no fue fácil hacerlo. Es un plan que apuesta por la enfermería de Atención Primaria.

Es que en el caso de Madrid han tenido que llamar a la Cruz Roja para que le consiga las enfermeras…

No parece una de las opciones más adecuadas pero hay que verse en la situación de Madrid. Ellos no son los únicos que en vez de apostar por una enfermería de Atención Primaria apostaron por otros recursos. Israel, que está vacunando, no apostó por la enfermería de Atención Primaria. El Reino Unido tampoco, prefirieron la enfermería de hospital y desplazar a la gente a grandes pabellones. Nuestra apuesta de momento está siendo con la enfermería de Atención Primaria. Está funcionando bien.

Por sacar una conclusión sobre lo que me está diciendo. ¿El problema de Madrid es un problema de modelo?

Le repito que yo no tengo todos los datos. Hay que entender el momento de la pandemia en Madrid y lo que viene de atrás. Yo no me atrevo a juzgarlo. Yo puedo decir porque nosotros tomamos una decisión con la enfermería de primaria pero no te puedo decir por que Madrid no la tomó.

En estos momentos Galicia está en el 54% de vacunas administradas sobre las recibidas. ¿Con cuántas enfermeras se hizo este trabajo?

Nosotros le ofrecimos a 200 enfermeras de primaria dar un paso al frente y venirse a trabajar de referentes de vacunación y los huecos que dejaron los cubrimos con nuevos contratos.

¿Todo el trabajo de vacunar se está haciendo con 200 personas?

Sí.

El otro día le escuché decir que un trabajador de una residencia de ancianos se negó a recibir la vacuna…

Es cierto. Por desgracia ha ocurrido en más de una residencia. Es un problema importante que tenemos que abordar.

¿Si un trabajador de una residencia se niega a vacunarse puede seguir trabajando en primera línea?

De momento sí. Y es una situación que no descartamos que también nos la encontremos en los centros de salud y en los hospitales.

Insisto en la pregunta. ¿Qué se hace con el personal sanitario que no se quiera vacunar?

No es algo nuevo. Ya con la gripe había trabajadores que no se vacunaban y estaban en unidades de críticos, en centros de atención primaria y hasta ahora nunca ha sido obligatorio. Pensando que en algún momento alguien pueda establecer que para ciertos puestos de trabajo sea necesario estar vacunado, nosotros pensamos que eso hay que plantearlo y discutirlo y si se hace a nivel nacional pues mucho mejor.

¿Usted como principal gestor de la sanidad gallega, apartaría de la primera línea a aquellos sanitarios que se niegan a vacunarse?

Creo que tendría que buscar la manera de garantizar que esa no vacunación del trabajador no afectase de ninguna manera en la salud de los pacientes. Eso se puede hacer retirándolo, aumentando las pruebas a ese trabajador... Es un problema.

¿Cuándo prevé acabar el proceso de vacunación?

España tiene garantizadas 25,5 millones de dosis. Si la parte que le corresponde a Galicia llega antes del verano las pondremos todas antes del verano.

¿Qué le parece que en el inicio de la tercera ola el ministro de Sanidad anuncie que se va a disputar el poder en Catalunya?

Me parece complicado hacer dos cosas a la vez. Yo estoy dedicado 100% a la sanidad. No puedo pensar en otra cosa.

Usted llegó al puesto en una situación similar, con un conselleiro que mientras todo se complicaba decidió dar un paso atrás y dejó el puesto vacante…

Pero no estuvo tres meses tomando decisiones. El día que se fue llegó otro y ocupó su lugar. Igual sería si ese conselleiro hubiera estado un mes viendo los resultados para ver si se iba o no se iba.

¿Cree que sería mejor que Salvador Illa se fuera ya del todo?

Yo creo que es difícil ser ministro de Sanidad a tiempo parcial en este momento pero respeto su decisión.

¿Entiende usted que al encender la televisión todavía veamos a los tertulianos hablando de la COVID sin llevar la mascarilla?

No. A mí me llama la atención que los presentadores de televisión estén juntos y sin mascarilla. Supongo que se hacen pruebas PCR. Yo no lo sé.

Y cuando Feijóo apareció sin mascarilla abrazándose con Pablo Casado hace unas semanas, ¿le llamó para echarle la bronca?

Él me explicó que fue un momento puntual. Yo paso mucho tiempo con el presidente y lleva la mascarilla puesta y solo se la quita para beber.