Guía definitiva de la desescalada en Galicia

El viernes 26 de febrero entran en vigor las nuevas medidas para la desescalada en Galicia. Las normas publicadas en Diario Oficial de Galicia (DOG) establecen que finalmente solo 10 municipios seguirán con el cierre perimetral y sin actividad en la hostelería. La movilidad en el resto de ayuntamientos pasa a depender no solo de su situación epidemiológica, sino de la que haya en el lugar de destino. Esta es una guía para saber qué se puede hacer y qué no con las nuevas restricciones:

Los tres niveles en los que se encuadran los ayuntamientos. En función de la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes y del área sanitaria en la que se encuentren, los ayuntamientos se dividen en tres niveles, con medidas que afectan a las reuniones de no convivientes, la movilidad y la hostelería.

Nivel 1. Los 10 ayuntamientos que siguen cerrados. Son aquellos cuya incidencia está por encima de 500: Corcubión, Curtis, Ponteceso, Moeche, O Corgo, Guitiriz, Gomesende, A Gudiña, A Peroxa y Toques. Aquí se mantiene el cierre perimetral y solo se podrá salir o entrar por causas justificadas como motivos laborales, de estudios, acudir a una cita médica u ocuparse del cuidado de menores o dependientes. Los locales de hostelería tendrán que esperar para poder subir la persiana y las reuniones pueden ser únicamente de personas que vivan en el mismo domicilio. Los gimnasios y piscinas permanecen sin actividad.

Nivel 2. Entre 250 y 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días. A los municipios con esta incidencia acumulada se les suman todos los que forman parte de las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra, incluso si su incidencia es menor de 250. Las reuniones pueden ser de hasta cuatro personas no convivientes, tanto para tomar un café en un bar como para cualquier otra actividad privada o al aire libre. La hostelería puede abrir, aunque solo las terrazas y al 50%. Los locales deberán cerrar a las 18,00 horas. La movilidad se permite con otros municipios que estén también en nivel 2, salvo en el caso de las áreas sanitarias mencionadas, en las que los habitantes podrán ir solo a ayuntamientos de su misma área. Si dentro de esa zona hay algún territorio en nivel 1, prevalece ese cierre total.

Nivel 3. Menos de 250 de incidencia. La movilidad está permitida entre ellos. La hostería puede abrir, además de las terrazas al 50%, también en el interior, hasta el 30% de la capacidad. La hora de cierre sigue siendo las 18,00 y el máximo de personas no convivientes que se pueden reunir es también de cuatro. También se da permiso para la reapertura de bingos y salones de juego.

¿Cómo se puede comprobar en qué nivel está cada municipio? El mapa que encabeza esta información muestra los niveles con un código de colores. La Xunta actualiza a diario los datos por ayuntamientos en esta página y ha indicado que irá revisando periódicamente los municipios que están en cada nivel. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha dicho que los datos se analizarán dos veces a la semana.

Cruzar municipios cerrados. Se puede hacer y por cualquier motivo, siempre que sea en tránsito y que no se haga ninguna parada en los mismos.

Volver a la aldea este fin de semana. El sistema es complicado y así lo admitió el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando lo anunció. Para ayudar a entender la movilidad, exponemos algún ejemplo: un residente en A Coruña quiere ir a su aldea, perteneciente al ayuntamiento de Guntín (Lugo). No podría hacerlo. Pese a que ambos territorios están en nivel 2, Guntín no pertenece al área sanitaria de A Coruña. Este residente opta entonces por ir a pasear por la playa a Laxe. Este trayecto sí lo puede hacer, incluso si para ello toma una ruta que pasa por Ponteceso (cerrado perimetralmente), siempre que no pare.

Ir al gimnasio. Los gimnasios, piscinas y otras instalaciones deportivas también pueden reabrir, salvo en los municipios del nivel 1. El aforo se limita al 30% y para hacer grupos se sigue la regla de hasta cuatro no convivientes, sin contar al monitor. Para hacer deporte, incluso si es de manera individual y al aire libre, debe mantenerse puesta la mascarilla.

Los centros comerciales. Vuelven a tener permitida la apertura durante los fines de semana. Se suman así a las grandes superficies, que pueden hacerlo desde la semana pasada.

Las personas que viven solas. Hay una excepción en el límite a las reuniones para quienes no tienen convivientes. Podrán integrarse en otra unidad convivencial (solo una), aunque en total sobrepasen la cifra de cuatro y aunque se trate de ayuntamientos cerrados perimetralmente. Cada unidad convivencial podrá integrar a una única persona que viva sola. También se exceptúan de la restricción los casos de menores que se reúnan con progenitores que no conviven. Las parejas o matrimonios que no compartan residencia también podrán juntarse, aunque residan en ayuntamientos de diferente nivel o estén cerrados.

Códigos QR en los bares a las puertas de la Semana Santa. Pese a que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en los últimos días en que el plan de que bares y restaurantes usen códigos QR para registrar a sus clientes no sería obligatorio de inicio, el Gobierno gallego concede solo una semana de gracia para que los locales se adapten. Desde el 5 de marzo la hostelería está obligada a obtener un código QR. Lo puede hacer en esta página. Los clientes se "pueden" registrar con él a través de la aplicación Passcovid. Si no la tienen, el local deberá facilitarles QR personalizados. El objetivo es que las autoridades puedan rastrearlos si se detecta un positivo en el establecimiento.

Pese a que se fija como obligatorio en el DOG, Feijóo reconoció este jueves que no todos los establecimientos están preparados para implantar los códigos QR. "Lo que está claro es que los que puedan implantarlo acreditan una mayor seguridad", razonó.

El plan para la reapertura de la hostelería obliga también desde el 5 de marzo a que todos los locales tengan en un lugar visible un cartel que muestre las restricciones de aforo y el número de clientes que pueden atender con las normas vigentes. En cuanto a las inspecciones por parte de las fuerzas de seguridad, la Xunta recomienda una visita semanal a todos los bares y restaurantes en municipios en los que no haya policía local o esta tenga tres agentes o menos. En el resto de los casos, propone dos visitas semanales.

Las restricciones no se aplican para cazar lobos y jabalíes. Como ha venido ocurriendo hasta ahora, los cazadores que salgan a abatir jabalíes o lobos quedan exonerados de cumplir las restricciones a la movilidad y a las reuniones de no convivientes.

En los lugares de culto el aforo queda limitado a un tercio y los presentes deberán guardar una distancia de 1,5 metros entre sí.

Galicia mantiene sin cambios otras cuestiones, como el cierre de sus fronteras con otros territorios y el toque de queda entre las 22,00 y las 6,00 horas. En su repaso a la situación, la Xunta indica que hubo un cambio de tendencia desde el día 22 de enero, cuando empezó el decrecimiento. Los últimos datos del Sergas muestran que se detectaron 320 positivos en 24 horas y que los casos activos siguen cayendo y se sitúan en 6.772. A última hora del miércoles se confirmaron otros nueve fallecimientos atribuidos a la COVID-19 y el total desde que empezó la pandemia es ya de 2.205. La presión sigue descendiendo poco a poco: hay 121 personas en la UCI con coronavirus (12 menos que el miércoles) y 465 en planta (36 menos). El número ce camas de críticos ocupadas sigue por encima del pico de la segunda ola.