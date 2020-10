Guinea Ecuatorial dicta una orden de búsqueda y captura contra el responsable del 'tamayazo'

La Justicia de Guinea Ecuatorial ha dictado una orden de búsqueda y captura contra Eduardo Tamayo, vecino de Malabo y responsable de la mayor traición política durante una investidura en curso que se recuerda en la democracia española. Tamayo está requerido por los tribunales del país africano tras la denuncia interpuesta contra él por un empresario gallego que le acusa de falsear documentación para desacreditarle como parte de una estrategia de extorsión que también está siendo investigada por un juzgado español.

El autor del 'tamayazo' reaparece como imputado junto al líder de Manos Limpias en una red de extorsión a un empresario gallego

El exdiputado socialista se instaló en Guinea Ecuatorial en el año 2009, tras comprobar que el 'tamayazo' no solo se llevó por delante la posibilidad de un Gobierno socialista en Madrid, sino que también había dejado vacía la sala de espera de su despacho de abogado. "Algunos empresarios no querían estar representados por alguien tan señalado como yo", aseguró Tamayo en una amable entrevista que le realizó el periodista Javier Negre en 2015.

El juzgado número 2 de Malabo dictó el pasado 12 de marzo una orden contra Tamayo que facultaba a la Policía a entrar en su domicilio o en cualquier lugar en el que pudiera encontrarse. El escrito, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es, ordena "proceder a la busca y captura del mismo y su posterior conducción ante la autoridad judicial". Los intentos de la justicia guineana de dar con el expolítico español se produjeron en vano: Tamayo había conseguido salir del país antes de que la orden para detenerle se pudiera ejecutar.

En conversación telefónica con elDiario.es, Tamayo resta importancia a los problemas con la justicia en el país en el que reside. Según su relato, la orden para detenerle se ha producido por un malentendido: "Mi abogado ya ha llamado al tribunal para decirles que compareceré cuando vuelva a Guinea y me han dicho que esa orden ya no está vigente". "¿Cómo no voy a volver a Guinea si allí está mi vida?", asegura.

Con anterioridad al mandato de detención, las autoridades guineanas habían intentado evitar que el expolítico socialista abandonase el país cerrándole el paso en aduana. No lo consiguieron. Un segundo documento de la justicia guineana, al que esta redacción ha tenido acceso,,,, recoge el acuerdo de "cierre de fronteras" con el que se intentó infructuosamente evitar la huida en octubre de 2019.

Eduardo Tamayo reaccionó rápido. Solo dos días después de emitirse esa orden ya estaba en el aeropuerto con un billete de avión en el bolsillo. Consiguió abandonar el país, tal y como demuestra la fotografía de una de las páginas de su pasaporte, que el propio Tamayo ha enviado a esta redacción. Tamayo abandonó Guinea el 27 de octubre. Las fronteras ya estaban cerradas para él desde el 25 de ese mismo mes. Desde entonces, no ha vuelto a pisar el país africano.

En España la justicia también está detrás de Eduardo Tamayo. El juzgado número 8 de Vigo le investiga por su presunta participación en una red de extorsión que exigía el pago de 400.000 euros al mismo empresario cuya denuncia ha provocado en Guinea la orden de búsqueda y captura contra el expolítico. Junto a Tamayo, entre los investigados se encuentra el líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, y la investigación apunta a la participación en la trama de personas relaccionadas con los medios de comunicación.

El periodista de OK Diario Alejandro Entrambasaguas fue una de las últimas personas que entrevistó a Eduardo Tamayo. Lo hizo el pasado mes de junio para celebrar el 17 aniversario del 'tamayazo'. Durante esa entrevista, celebrada en un café de Madrid, Tamayo explicó las claves para poder acometer un golpe político como el que él protagonizó: "Tener las cosas muy claras. Tener conciencia y fundamento y hombría para hacerlo". El periodista, que durante toda la charla trató a su interlocutor como una especie de héroe contra la corrupción, preguntaba cosas como la siguiente: "¿Se ha planteado volver a la política?".